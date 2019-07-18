Как у Bentley и Lamborghini... идут продажи Lada в Европе

В первый месяц лета на европейском рынке было продано на треть меньше российских автомобилей.

Пока на российском рынке Lada по итогам первого полугодия демонстрирует хоть небольшой, но рост (+3% относительно первых 6 месяцев 2018 года), в Европе дела у отечественной марки идут не лучшим образом.

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За июнь в Евросоюзе владельцев нашли всего 404 новых Лады, что на 27,9% меньше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие продажи Lada в Европе снизились на 12,7% — до 2,4 тысячи машин.

Если говорить не об абсолютных цифрах, а о доле рынка, то на Lada приходится 0,03% всего объема продаж в Европе. Таким образом, российская марка по этому показателю встала в один ряд с Bentley, Bugatti и Lamborghini.

В 2018 году АВТОВАЗ экспортировал 38 тысяч автомобилей — на 57% больше, чем в 2017 году. Но основными зарубежными рынками были и остаются Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Фото: Lada