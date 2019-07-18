Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком

В Приморье минивэн столкнулся с грузовым автомобилем, вследствие чего погибли шесть человек и пострадал ребенок.

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Сегодня в Шкотовском районе Приморья произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек: минивэн Toyota Wish столкнулся с многотонным самосвалом.

Известно, что легковая машина ехала со стороны Шкотово в направлении Владивостока, когда на 32-м километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный столкнулась с грузовым автомобилем марки HOWO.

В результате аварии шесть человек погибли на месте. Также пострадал ребенок, которого прибывшие на место ДТП вместе с полицией и МЧС медики успели госпитализировать.

«В результате ДТП погибли 6 человек. Пострадал ребенок, он госпитализирован в лечебное учреждение. Личности погибших устанавливаются. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», — говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Следователи опрашивают очевидцев аварии и устанавливают обстоятельства случившегося.

Движение на 32-м километре автодороги Артем — Находка — Порт Восточный затруднено: автомобили объезжают место аварии по одной полосе в реверсивном режиме.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю