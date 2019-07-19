На сайте Кремля опубликованы поручения Владимира Путина по итогам Госсовета по безопасности дорожного движения.

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Поручения Владимира Путина, касающиеся безопасности дорожного движения, опубликованы на сайте Кремля. Многие нововведения начнут действовать уже в этом году.

Так до начала зимы должна появиться база данных граждан, имеющих медицинские противопоказания или ограничения по допуску к управлению транспортными средствами. Главная проблема создания такой базы — врачебная тайна, которая, судя по всему, скоро получит ряд оговорок.

До конца года должны быть готовы предложения по передаче региональным властям полномочий по ведению дел о нарушении ПДД. ГИБДД в одиночку с этим не справляется. Службы администраций смогут выписывать штрафы за неправильную парковку, перевес грузовиков, превышения скорости и так далее.

С 1 февраля 2020 года иностранные граждане и перевозчики столкнутся с неотвратимостью наказания за нарушение ПДД РФ: все полученные за время пребывания в России штрафы они заплатят при выезде из страны, которого в противном случае может не случиться.

1 февраля 2020 года в России должна появиться также единая база водителей, содержащая информацию о наличии у них тех или иных прав на управление транспортными средствами. Эта база создается для наведения порядка в сфере каршеринга, а также такси.

До 1 февраля 2020 года в РФ появятся требования об обязательном информировании участников движения о камерах фиксации нарушений впереди. Кроме того, в случае установки камер с нарушениями оплачивать выписанные ими постановления не придется.

К 1 июля 2020 года должен быть готов план мероприятий по оснащению четырехполосных дорог системами разделения встречных потоков, а к 1 декабря 2020 года — новая государственная программа безопасности движения до 2030 года.

В России вводятся новые штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра.

В настоящее время в правительстве идет спор, кому достанется сфера видеофиксации нарушений ПДД.

С другими законодательными инициативами и нововведениями можно ознакомиться здесь.

Фото: АГН «Москва»