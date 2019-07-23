Видеокамера на одном из частных домов зафиксировала любопытную картину «быстрого» ремонта автомобиля.

В пояснении к видеоролику говорится, что жильцы дома, расположенного в 10 минутах от центра города Хьюстон (США), наблюдали все это в режиме реального времени и сразу поделились сюжетом в соцсетях. На их придомовую территорию заехал только что побывавший в аварии легковой автомобиль, и действия водителя людей позабавили. Он забрался на капот и стал рихтовать капот прыжками, а его спутница еще и подсказывала, в каком месте нужно прыгать энергичнее. Похоже, что чернокожий парень делал это не в первый раз, слишком уж уверенно он действовал.

В комментариях к видео его быстро окрестили «гением Черной цивилизации». Справедливости ради следует отметить, что уезжал автомобиль в гораздо лучшем виде, чем заехал. Однако вряд ли столь энергичная «жестянка» пошла на пользу его внутренним органам.

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Видео: YouTube