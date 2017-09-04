Новый Audi Q3 получил купеобразную версию

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Концерн «Вольво» отзывает полмиллиона своих авто по всему миру. Причина сервисной акции — возможное возгорание в моторном отсеке. Оно может возникнуть из-за детали, расплавившейся от высокой температуры.
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