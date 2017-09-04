Новый Audi Q3 получил купеобразную версию

Модификация Sportback отличается от обычной модели только кузовом.

Премьера второго поколения кроссовера Audi Q3 состоялась в июле 2018 года, а ровно через год марка показала его купеобразную версию — новый Audi Q3 Sportback.

Модель изначально планировали назвать Q4, но в итоге это имя решили отдать новому электромобилю Audi. А купе-кроссовер просто обрел приставку Sportback, которая ранее использовалась только для легковушек.

От Q3 купе-кроссовер Q3 Sportback отличается только кузовом. Новинка обрела более стремительный силуэт за счет увеличенного угла наклона задних стоек и стекла, уменьшенной на 3 см высоты крыши. Спереди же изменился только рисунок решетки радиатора. При этом в Audi утверждают, что большинство панелей кузов у машины новые и не заимствованы у Q3.

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А вот салон полностью унифицирован с обычным кроссовером как по дизайну, так и по уровню оснащения. Q3 Sportback получил ту же цифровую панель приборов, мультимедийную систему и прочее оборудование. При этом базовая комплектация новинки богаче — в нее сразу входят прогрессивное рулевое управление, спортивная подвеска и задний диван с продольной регулировкой.

Несмотря на спортивный силуэт кузова, объем багажника в стандартной конфигурации составляет те же 530 литров, что и у Audi Q3. А вот со сложенными сиденьями в Q3 Sportback предлагает всего 1400 литров — на 125 литров меньше, чем простой кроссовер.

В линейке моторов появятся бензиновые и дизельные агрегаты. Audi Q3 Sportback получит 2-литровый турбодизель на 150 и 190 л.с. соответственно, 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, а также 2-литровый 190- и 230-сильный двигатели. Сочетаются моторы с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированными коробками передач. Привод — передний или полный. Позднее появятся спортивные версии S и RS.

Выпуск Audi Q3 Sportback будет налажен в Венгрии на том же заводе, где сейчас делают Audi Q3. В Европе продажи начнутся осенью 2019 года, а до России новинка доберется не раньше следующего года.

Кроме этой модели в линейке марки есть и большой купеобразный кроссовер Audi Q8.

Фото: Audi AG