Уазик превратили в газонокосилку. И это работает!

Считается, что цены на запчасти для автомобилей отечественного производства намного ниже, чем для иномарок. Так ли это сегодня — разобрались на примере вазовского флагмана и «сладкой парочки», Rio и Solaris. А еще сравнили траты на обслуживание и некоторые расходные материалы.
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