Уазик превратили в газонокосилку. И это работает!

Умельцы из «Гаража 54» не сидят сложа руки. Их очередная самоделка вновь адресована сельхозработникам.

Материалы по теме Можно ли вспахать огород уазиком? Эксперимент

Лето перевалило на вторую половину, трава выросла по пояс, и парни из «Гаража 54» провели очередной эксперимент — создали газонокосилку на базе автомобиля. Только в отличие от самодельного культиватора чудо-газонокосилка вышла вполне успешной. Умельцы открутили задний кардан и вместо него к хвостовику моста присоединили задний редуктор от BMW. Машина стала переднеприводной, а задние колеса начали вращать перевернутый фланцем вниз редуктор БМВ, к хвостовику которого прикручен самодельный нож-косилка. Лопасти ножа вырезали из листового железа. Правда, чтобы все работало как надо, скорость автомобиля следовало поддерживать не менее 10 км в час.

Испытывать самоделку отправились на поле. На этот раз эксперимент удался — уазик легко прокашивает дорожки, и при должной прочности лопастей это устройство, в принципе, можно признать жизнеспособным.

В соцсети им тут же предложили отправиться косить ядовитый борщевик, с которым никак не могут справиться власти. Еще один пользователь ютюба не без ехидства отметил, что вот как, оказывается, появляются рисунки на полях! Все думают, что инопланетяне, а это «Гараж 54» балуется.

В любом случае конкретно этот проект новосибирских автоблогеров получился удачным.

Ранее ребята из «Гаража 54» провели очередной эксперимент, представив ситуацию, когда колесо спустило, а ни запаски, ни компрессора под рукой нет. Зато есть огнетушитель!

Видео: YouTube