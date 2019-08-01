Небо наказало: священник-вор попал в ДТП

Служитель культа из Калифорнии без зазрения совести присваивал приходские деньги, но, видимо, и у высших сил однажды заканчивается терпение.

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Приходской священник из Санта-Розы (США) угодил в серьезное ДТП, и когда на место прибыли спасатели, их удивило одно обстоятельство: на задних сиденьях автомобиля лежала сумка с деньгами на общую сумму свыше 18 тысяч долларов США.

Комментируя случившееся, епископ Роберт Васа отметил, что эти деньги как-то связаны с Воскресенским приходом в Санта-Розе, где отец Оскар служил пастором, но полицейских это объяснение не удовлетворило.

Пока отец Оскар Диас находился с больнице, они провели обыск у него дома и обнаружили еще 77 тысяч долларов наличными, которые, очевидно, также были взяты из приходов, где он служил.

Между тем, в течение последних 25 лет Оскар Диас был связан по меньшей мере с семью приходами, и есть подозрения, что деньги были похищены из каждого прихода, где он служил. Оценить полный ущерб, нанесенный Церкви, невозможно, так как учет денежных поступлений там ведется крайне слабо, но, по словам пресс-секретаря, епархия постарается как можно точнее определить степень нанесенного урона каждому из этих приходов.

Прихожанин церкви Санта-Роза Фавиан Инигуес был просто ошеломлен этой новостью, ведь он знаком с отцом Оскаром Диасом более 20 лет и всегда считал его честным и богоустремленным человеком. Сам прихожанин собирается скоро жениться и мечтал, чтобы обряд провел именно этот священник, но после случившегося решил поискать кого-то другого.

В епархии отметили, что отец Оскар отстранен от служения в церкви, и его будущее неясно, сообщает sanfrancisco.cbslocal.com.

Церковь решила пока не возбуждать уголовного преследования, по крайней мере, пока Оскар Диас, получивший перелом бедра, восстанавливается после операции.

А этот самарский священник был замешан в угонах автомобилей.



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