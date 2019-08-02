История с актером, переодевшимся в форму ДПС, получила продолжение — журнал За рулем

История с актером, переодевшимся в форму ДПС, получила продолжение

Михаил Ефремов высказал свое мнение по поводу ареста на 8 суток коллеги по цеху Дмитрия Смолева.

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Вердикт выступления Михаила Ефремова такой: «Виноват подсудимый? Конечно! Но, конечно же, — не виноват!».

Напомним, актера «Современника» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Осудили его по статье 20.1 КоАП — за мелкое хулиганство.

Таким образом, актер выбыл из всех постановок, к которых был задействован. На время, конечно, но это создало массу неудобств коллегам по цеху, да и зрителям. Не стал молчать актер Михаил Ефремов, которому помог облечь его высказывания в законченную форму поэт Андрей Орлов (Орлуша). Получилось, как всегда, талантливо, впрочем, лучше увидеть своими глазами, мы  приводим лишь цитату:

Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил.

Он сказал от души и сердечно
Под хлопки и под крики «виват!»:
— Виноват подсудимый? Конечно!
Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,
Взор скупою слезою слезя:
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!

Что касается самого инцидента, то за «мелкое хулиганство» актера наказали слишком уж сурово, достаточно было бы предупреждения или штрафа. Вне сомнений, обижать полицейских негоже, но степень вины и наказания в данном случае несоизмеримы.

Видео: YouTube

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