История с актером, переодевшимся в форму ДПС, получила продолжение

Михаил Ефремов высказал свое мнение по поводу ареста на 8 суток коллеги по цеху Дмитрия Смолева.

Вердикт выступления Михаила Ефремова такой: «Виноват подсудимый? Конечно! Но, конечно же, — не виноват!».

Напомним, актера «Современника» Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Осудили его по статье 20.1 КоАП — за мелкое хулиганство.

Таким образом, актер выбыл из всех постановок, к которых был задействован. На время, конечно, но это создало массу неудобств коллегам по цеху, да и зрителям. Не стал молчать актер Михаил Ефремов, которому помог облечь его высказывания в законченную форму поэт Андрей Орлов (Орлуша). Получилось, как всегда, талантливо, впрочем, лучше увидеть своими глазами, мы приводим лишь цитату:

Мой отец в милицейском мундире

Смоктуновского в фильме ловил.

Знают все полицейские в мире,

Что он там на суде говорил.



Он сказал от души и сердечно

Под хлопки и под крики «виват!»:

— Виноват подсудимый? Конечно!

Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,

Взор скупою слезою слезя:

Не судите артистов и клоунов,

И стрелять в пианистов — нельзя !

Что касается самого инцидента, то за «мелкое хулиганство» актера наказали слишком уж сурово, достаточно было бы предупреждения или штрафа. Вне сомнений, обижать полицейских негоже, но степень вины и наказания в данном случае несоизмеримы.

Видео: YouTube