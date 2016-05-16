Женщину-пилота не пустили в рейс из-за штрафов за парковку

За ней числилось штрафов почти на миллион рублей, часть из них — за превышение скорости и неправильную парковку.

24-летнюю летчицу остановили в аэропорту судебные приставы: против нее было возбуждено 127 исполнительных производств: более 100 — по взысканию штрафов ГИБДД на сумму более 130 тысяч рублей, в основном за превышение скорости и неправильную парковку. Любопытно, что штрафы пришли из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Пушкинского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу. Кроме того, за женщиной числились неуплата налогов и задолженность по кредитам. Всего она накопила долгов на 996 тысяч рублей, и взысканием их занялись судебные приставы. На грозные письма, которые ей отправляли по почте, она не реагировала и на прием в ФССП не являлась. Тогда ей ограничили выезд за границу.

В ходе разбирательства выяснилось, что должница является действующим вторым пилотом одной из авиакомпаний, причем она впервые должна была отправиться рейсом за рубеж, но покинуть пределы пограничного поста ей было не суждено.

В тот же день летчица нашла требуемую сумму и погасила задолженность, а также штраф за игнорирование требований исполнительных документов в установленный срок.

Почему героиня стала пилотом — понятно: она любит скорость. Открытыми остаются вопросы, как она будет соблюдать правила в небе, если на земле этого сделать не в состоянии, и не рискованно ли доверять жизнь и судьбу пассажиров таким пилотам?

Федеральная служба судебных приставов сообщила недавно , что за первые пять месяцев 2019 года количество неоплаченных штрафов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5 млн и достигло 22,4 миллиона.

Фото: depositphotos.com



