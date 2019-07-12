Мы стали реже оплачивать штрафы

Количество неоплаченных штрафов в этом году увеличилось на 3,5 млн, и теперь в базе числится 22,4 млн «писем счастья» без оплаты.

Федеральная служба судебных приставов России привела статистику по неоплаченным штрафам: их количество за первые пять месяцев 2019 года достигло 22,4 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5 млн.

Ряд специалистов связывают это с увеличением количества комплексов фиксации нарушений на дорогах, с выписываемыми штрафами которых автомобилисты не согласны, пишут «Известия». Количество обращений в суды для оспаривания штрафов также увеличилось. Чтобы заставить людей платить, предлагается ограничивать доступ должникам к ряду госуслуг, таким как обмен паспорта или выдача каких-либо справок.

«Большинство постановлений выносится за счет камер видеофиксации, а они устанавливаются не по ГОСТу, что вызывает в обществе автомобилистов негодование. И они не желают оплачивать такие штрафы. Социальное возмущение привело к тому, что, прежде чем оплатить такие штрафы, их обжалуют в суде», — объясняет руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Нередко комплексы фиксации нарушений не имеют ни должной документации, ни предупреждающих о них дорожных знаков, ставятся они там, где можно больше заработать, а не в аварийно-опасных местах. Есть претензии и к алгоритму работы, когда владельцам приходят штрафы за стояние в пробках под видом неправильной парковки.

По мнению экспертов, на увеличение количества штрафов, в том числе неоплаченных, влияет и рост автопарка страны, который ежегодно пополняется двумя миллионами транспортных средств. Рекордсменами по числу неоплаченных штрафов остаются Москва и Московская область — 3,2 млн и 2,5 млн соответственно.

«Сейчас появилась еще одна глобальная проблема — отсутствие неотвратимости наказания для должников, которые принципиально не оплачивают штрафы ГИБДД, а через два года задолженность сгорает и человек вновь чист перед законом. Проблема усугубляется еще и тем, что на дорогах становится все меньше сотрудников Госавтоинспекции. Ведь поймать должника можно только на дороге, остановив его и проверив по базе данных, — говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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Фото: Илья Щербаков/ТАСС