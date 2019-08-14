Готова новая технология: трехмерная панель приборов

Аналоговые приборы сегодня активно вытесняются цифровыми панелями, которые скоро заменят на 3D.

Материалы по теме Наше будущее: топ-5 самых интересных автостартапов

Компания Bosch разработала технологию, которая ляжет в основу 3D—дисплеев нового поколения для приборных панелей автомобилей.

Пассивная 3D—технология создает реалистичный трехмерный эффект, позволяя выводить на передний план более важную информацию. Таким образом, на экране панели приборов будет помещаться больше сообщений и другой информации без ущерба для читаемости.

«Глубина поля дисплея означает, что водители смогут быстрее воспринимать важную визуальную информацию, будь то из системы помощи или предупреждения о пробках», — утверждает президент Bosch Car Multimedia доктор Штеффен Бернс.

В компании заявляют, что новая 3D—технология значительно улучшит работу систем помощи водителю и сделает их сообщения заметнее. Кроме того, система 3D—камеры заднего вида может показать водителям пространство позади автомобиля так, словно они смотрят назад сами, легко определяя расстояние до объектов.

Технология уже готова для внедрения и ее можно применять в дисплеях любых форм и размеров. Для ее использования не требуются очки или иные дополнительные приспособления.

Кроме того, в скором времени может измениться форма рулевых колес, перестав быть классической окружностью.

Фото: Bosch