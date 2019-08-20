Сегодня, в 11:26 Первый кроссовер Aston Martin: новое видео Aston Martin опубликовал поэтическое видео своего первого кроссовера DBX.
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Новый британский роскошный внедорожник Aston Martin DBX построен на новой платформе компании, которая также ляжет в основу будущих электромобилей Lagonda. Благодаря сотрудничеству с Daimler AG первый в мире кроссовер Aston Martin получит турбированный мотор V8 от AMG. Ожидается, что мощность кроссовера достигнет 503 л.с. Такую же мощность имеют модели DB11 и Vantage. Бо’льшая часть крутящего момента будет приходиться на задние колеса, но в компании хотят сделать упор и на внедорожные качества автомобиля, чтобы он был хорош не только на асфальтированных дорогах, но и мог преодолевать серьезное бездорожье. Aston Martin DBX будет официально представлен в декабре этого года. Дилеры марки уже начали принимать предзаказы на автомобиль. Британский автопроизводитель возлагает большие надежды на модель, которая должна стать весьма популярной из-за растущего спроса на кроссоверы, в том числе премиального класса. Поставки клиентам начнутся в 2020 году. Фото, видео: Aston Martin
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