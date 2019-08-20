Первый кроссовер Aston Martin: новое видео

Aston Martin опубликовал поэтическое видео своего первого кроссовера DBX.

Материалы по теме Maybach сделает очень дорогой кроссовер

Новый британский роскошный внедорожник Aston Martin DBX построен на новой платформе компании, которая также ляжет в основу будущих электромобилей Lagonda. Благодаря сотрудничеству с Daimler AG первый в мире кроссовер Aston Martin получит турбированный мотор V8 от AMG.

Ожидается, что мощность кроссовера достигнет 503 л.с. Такую же мощность имеют модели DB11 и Vantage. Бо’льшая часть крутящего момента будет приходиться на задние колеса, но в компании хотят сделать упор и на внедорожные качества автомобиля, чтобы он был хорош не только на асфальтированных дорогах, но и мог преодолевать серьезное бездорожье.

Aston Martin DBX будет официально представлен в декабре этого года. Дилеры марки уже начали принимать предзаказы на автомобиль. Британский автопроизводитель возлагает большие надежды на модель, которая должна стать весьма популярной из-за растущего спроса на кроссоверы, в том числе премиального класса. Поставки клиентам начнутся в 2020 году.

Узнать больше о новом Aston Martin DBX можно здесь.

Фото, видео: Aston Martin