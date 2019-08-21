Audi сделала 600-сильный универсал A6 с фарами от A7

Обновив линейку A6 и представив спортивные модификации S6 для седана и универсала, в Audi показали флагманский вариант модели — безумный RS6 Avant.

Традиционно для Audi самой мощной версией в семействе A6 является универсал RS6 Avant. Последнее поколение модели не стало исключением, хотя и не превзошло по отдаче двигателя предыдущий 605-сильный Audi RS 6 Performance.

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Новый «сарай» оснащается «всего лишь» 600-сильным двигателем. Агрегат представляет собой доработанный бензиновый V8 4.0 с наддувом от машины предыдущего поколения, но дополненный 48-вольтовой гибридной системой. Коробка передач — 8-ступенчатая автоматическая, привод — постоянный полный quattro. Для RS6 Avant сразу доступны спортивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси.

Динамика впечатляет. С места до 100 км/ч универсал разгоняется за 3,6 секунды — быстрее предшественника, но все же на 0,1 секунды медленнее 612-сильного Mercedes-AMG E 63 S. Максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на 250 км/ч. Пакет dynamic сдвинет лимитатор до 280 км/ч, а опциональный набор dynamic plus позволит разменять 305 км/ч.

Одной из особенностей новинки с точки зрения дизайна стали фары. Их взяли у лифтбека Audi A7 Sportback. Остальные детали — расширенные колесные арки под увеличенную на 80 мм колею, агрессивные бамперы с гигантскими воздухозаборниками, овальные патрубки выхлопа, большие колеса и серебристые зеркала заднего вида — традиционны для RS6 Avant.

В салоне изменения от обычных универсалов Audi A6 Avant свелись к деталям. У RS-версий отделка салона кожей с прострочкой в виде пчелиных сот, анодированный черный алюминий в декоре, своя графика приборов с дополнительными данными да отдельная кнопка на руле для активации самых экстремальных режимов RS1 и RS2.

Европейские продажи Audi RS6 Avant начнутся после презентации машины на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. В 2020 году заряженный универсал должен появиться в России, а также в США — до этого модель официально в Северную Америку не поставляли.

В феврале 2018 года Audi представила новый седан A6, а в апреле дебютировала версия с кузовом универсал A6 Avant.

Фото: Audi