В Китае хотят запретить автомобили с ДВС

Власти Китая решили бороться с загрязнением воздуха радикальным способом, запрещая автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Власти Китая изучают возможность введения частичного или полного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а если конкретнее — с бензиновыми двигателями. Такое ограничение может появиться или по всей стране сразу, или в отдельных регионах.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено сначала провести анализ спроса на бензиновые автомобили, изучить количество вредных выбросов такой техники. По итогам этого исследования будут приниматься решения о том, насколько жёсткие ограничения на машины с ДВС вводить, сообщает Reuters.

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Если в Китае запретят продажу автомобилей с бензиновыми моторами, то страна станет одним из нескольких государств в мире, где в ближайшие годы автомобили с двигателями внутреннего сгорания окажутся под запретом продажи.

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