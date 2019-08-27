Помним, скорбим: умер ветеран «За рулем» Эдуард Коноп

Эдуард Викторович Коноп был связан с журналом добрых 40 лет и запомнился читателям как автор задач конкурса знатоков автомобиля и как одаренный рисовальщик.

С журналом Эдуард Коноп был связан добрых сорок лет: с 1970-х — как консультант отдела писем и автор популярных статей на мотоциклетную тему, с середины 1990-х — как редактор отдела эксплуатации, заведующий отделом испытаний. Окончив Московский авиационный институт в 1964 году, много лет трудился в ЦИАМе — Центральном институте авиационных материалов, где исследовал прочностные свойства различных деталей и систем летательных аппаратов. Среди них особое место занимали вертолеты КБ Миля: надежность машин, эксплуатируемых по сей день не только в нашей стране, подтверждена испытаниями с участием Конопа.

Эдуард Викторович Коноп, 1940–2019

Мотоцикл, в те годы гораздо более доступный, нежели автомобиль, стал для Эдуарда и транспортом, и увлечением, и еще одним предметом исследования. Опытом жизни с мотоциклом инженер Коноп охотно делился с читателями «За рулем»: отвечал на их письма с бесчисленными вопросами, писал статьи, в которых удачно связывал теоретические основы с собственной практикой мотоциклиста. Темы для статей привозил из многочисленных путешествий по стране: в них не обходилось без приключений и поучительных случаев.

Эдуарда ценили как знатока чехословацкой марки «Ява»: к мнению журналиста прислушивались и на заводе. Он был не только толковым инженером, но и одаренным рисовальщиком — нередко сопровождал вполне серьезные материалы беззлобными карикатурами на собратьев-мотоциклистов. Автора узнавали сразу по кропотливой манере и обилию деталей в сюжете.

В середине 1990-х Эдуард Викторович окончательно перебрался в редакцию. Он давно уже стал владельцем Жигулей и вполне освоился в автомобильной тематике. Особый интерес любознательных читателей — а их у журнала всегда хватало! — вызывали задачи конкурса знатоков-технарей, составленные Конопом. В них проявлялось пытливое отношение к технике, отличавшее не только Конопа, но и других журналистов «За рулем» старшего поколения: Бориса Синельникова, Александра Моисеевича, Льва Шугурова, Александра Бродского, Бориса Демченко.

Все, кто знал Эдуарда Викторовича, ценили его работоспособность, чувство ответственности, скромность и верность журналу. Знания, переданные им со страниц «За рулем», принесли пользу тысячам наших читателей. Вместе с коллегами-журналистами они сохранят о нем добрую, светлую память.

Редакция «За рулем»