«Петромакс» и Aeolus Tyre: 17 лет продаж грузовых шин в России

Компания «Петромакс» отмечает 17-летие сотрудничества с ведущим китайским брендом грузовых шин Aeolus. В ближайшее время на российский рынок выйдет новое поколение продукции производителя.

В 2002 году партнеры открыли российские продажи первого поколения грузовых шин Aeolus, которые стали востребованы среди транспортных компаний, промышленных и логистических предприятий. В частности, продукцией Aeolus оснащается спецтехника, работающая в горнодобывающей отрасли.

В 2010 году «Петромакс» вывел в Россию шины Aeolus второго поколения. В нынешнем году компания планирует продать более 25 000 шин китайского производителя, увеличив объем реализации по сравнению с прошлым годом на 10%. На рост продаж повлияет и выход на российский рынок линейки Aeolus Neo — третьего поколения продукции китайской компании.

В настоящий момент «Петромакс» управляет сетью из пяти сервисных центров для грузовых автомобилей и спецтехники, которые располагаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь же сосредоточены и складские мощности компании, позволяющие вести активную реализацию грузовых шин и дисков за счет наличия нескольких сотен наименований продукции.

Шины Aeolus за годы присутствия на российском рынке стали наиболее востребованы у предприятий из столичного региона, Юга страны, а также Урала, Сибири и Черноземья.

— Все три поколения шин Aeolus отличаются надежностью и ярко выраженной высокой технологичностью, — говорит генеральный директор ООО «Компания „Петромакс“ Максим Лапин. — Шины первого поколения выпускались на этапе, когда предприятие постоянно экспериментировало. Тогда разрабатывались технологии и оборудование для производства самых различных типоразмеров и рисунков протектора, что было необходимо для покрытия широкого круга потребителей. Второе поколение — время устоявшихся и наиболее качественных моделей. Линейка Aeolus Neo , которая появится в России осенью, — это желание компании совершить качественно иной скачок, в том числе за счет совместного производства с Pirelli Industrial . Такое слияние с мировым гигантом позволило Aeolus за счет накопленного сторонами огромного опыта запустить продукцию нового класса с применением самых современных технологий. Мы считаем, что Aeolus Neo станет премиальным продуктом, который находится на одном уровне с Pirelli , Bridgestone , Continental и GoodYear .

Основное производство, штаб-квартира и R&D—центр Aeolus Tyre, основанной в 1965 году, находятся в китайском городе Цзяоцзо провинции Хэнань. Мощности предприятия располагаются на территории 1,3 млн кв.м. В компании работает более 9000 сотрудников. Основным акционером Aeolus Tyre выступает компания ChemChina, которой принадлежит контрольный пакет акций Pirelli Industry. Грузовые шины итальянского концерна также производятся на площадке китайского партнера. Aeolus Tyre поставляет грузовые шины для коммерческого транспорта и спецтехники в более чем 140 стран на пяти континентах. Производство компании сертифицировано по стандартам ISO 9001 и ISO/TS16949.

ООО «Компания „Петромакс“ основана в 1997 году. В настоящий момент она занимает 50% рынка шиномонтажа для крупнотоннажных грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сервисные центры „Петромакс“ располагаются в поселке Шушары, на трассе „Скандинавия“ (поселок Огоньки), 52-м км КАД, Московском и Мурманском шоссе. Выручка компании в 2018 году составила 880 млн руб, что на 5% больше результата 2017 года.

Помимо управления сервисными центрами «Петромакс» является официальным дилером грузовых шин Aeolus, Bridgestone, Michelin, Pirelli, Goodyear. По итогам 2018 года компания реализовала более 68 000 шин этих марок — на 11% больше показателя 2017 года.

Постоянными клиентами компании «Петромакс» являются более 500 предприятий, в основном из Северо-Западного региона. 80% из них — это логистические компании. В сервисных центрах «Петромакс» работает 150 специалистов.