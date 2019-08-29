Автогонщица Джесси Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости — журнал За рулем

Автогонщица Джесси Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости

Американка пыталась развить скорость 996 км/ч. Было ей всего 39 лет…

В штате Орегон погибла телеведущая и гонщица Джесси Комбс, пытаясь побить рекорд скорости в реактивном автомобиле. Авария произошла в пустыне Альворд, около 4 часов дня во вторник, 27 августа.

Джесси Комбс была широко известна в нишевом спорте гонок на реактивных автомобилях. По словам членов команды Комбс, гонщица находилась в реактивном автомобиле Eagle и пыталась побить собственный рекорд.

Самой большой мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле, и она стремилась к этому начиная с 2012 года. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 км/ч. В 2016 году установила новый рекорд — 769 км/ч. В 2018-м показатель гонщицы достиг уже 777 километров, но тогда результат не засчитали. Во вторник она планировала развить скорость до 996 км/ч.

В заявлении семьи отмечается, что в этот раз Джесси пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный еще в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О'Нил. Той удалось развить на трехколесном реактивном автомобиле скорость 843 км/ч, но тогда рекорд не был признан ФИА официально, так как автомобиль имел всего три колеса вместо положенных по правилам четырех и более.

Что касается Комбс, то в воскресенье она сказала друзьям:

«Люди говорят, что я сумасшедшая. Я говорю — спасибо».

Терри Мэдден, член команды Комбс, узнав о ее гибели, написал в Instagram: «Я никогда не любил и не любил кого-либо так сильно, как эту удивительную женщину. Я наслаждался каждой минутой, проведенной с ней. Я не встречал и вряд ли встречу в своей жизни человека с настолько мощной силой духа, какая была у нее».

Комбс также была известна как ведущая программ «Разрушители мифов», «Крутой тюнинг», «Экстрим 4х4» и еще ряда программ. Причина аварии все еще расследуется.

Фото: Zuma/TASS

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