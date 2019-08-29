В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5 — журнал За рулем

В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5

В автомобиле может некорректно сработать аварийная сигнализация.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

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Росстандарт информирует об отзыве 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных на российском рынке c декабря 2014 года по январь 2016 года. VIN-коды автомобилей, попадающих под сервисную акцию, размещены на сайте ведомства.

О причине отзыва говорится следующее:

«…система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала».

Дилеры марки проинформируют владельцев машин об отзыве, однако те могут и сами проверить по VIN—коду, попадает ли их автомобиль под отзыв, и при необходимости записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.

В ходе ремонта перепрограммируют передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM). Все работы осуществляются бесплатно для автовладельцев.

  • В августе на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке выпустили пробную партию двигателей SkyActiv-G.
Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-5 (9)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортный, экономичный автомобиль, удобный и в городе, и при дальних поездках.

Недостатки:

Худшие дворники, со своим хитрым крепежом, маленький багажник, неудобный подлокотник. боится морозов(двигатель), механизм складывания зеркал входит из строя.

Комментарий:

Мазда сделала хороший автомобиль, но как и все автопроизводители, доработать до конца все не смогла. Проблема в замерзающей подушке(опоре) двигателя. Все тест-драйвы в основном написаны в летний период и да здесь к машине не придерешься, но если бы тест-драйв прошел зимой в морозы при минус 20 ...

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