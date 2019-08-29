В России отзывают кроссоверы Mazda CX-5

В автомобиле может некорректно сработать аварийная сигнализация.

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Росстандарт информирует об отзыве 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных на российском рынке c декабря 2014 года по январь 2016 года. VIN-коды автомобилей, попадающих под сервисную акцию, размещены на сайте ведомства.

О причине отзыва говорится следующее:

«…система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала».

Дилеры марки проинформируют владельцев машин об отзыве, однако те могут и сами проверить по VIN—коду, попадает ли их автомобиль под отзыв, и при необходимости записаться на ремонт в ближайшем дилерском центре.

В ходе ремонта перепрограммируют передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM). Все работы осуществляются бесплатно для автовладельцев.