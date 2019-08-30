Сегодня, в 17:46 Беспилотник Hyundai получил российские «мозги» Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis.
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Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis.
Hyundai Mobis
(один из поставщиков автомобильных компонентов первого уровня) и российская компания Cognitive Technologies объявили об успешном завершении совместного проекта — разработке программного модуля для активной безопасности и автономного вождения. Созданный российской компанией программный модуль, основанный на технологиях компьютерного зрения, может распознавать различные дорожные объекты, такие как автомобили, автобусы, мотоциклы, велосипеды и пешеходов.
При разработке модуля использованы технологии нейронной сети глубокого обучения. Благодаря им система довольно точно распознает дорожные объекты, даже частично закрытые. Она способна работать и в условиях слабой видимости: в дождь, снег, туман, при ослеплении солнцем и езде ночью по неосвещенной дороге, выезде из тоннеля и т. п.
В представительстве Hyundai Mobis отметили, что разработанный специалистами Cognitive Technologies программный модуль будет использован в системах управления автомобилями класса люкс, что «сделает их еще умнее и безопаснее».
В российской компании рассчитывают, что машины с отечественной «математикой» появятся на дорогах мира уже через два-три года.
Есть несколько соглашений с ведущими мировыми автопроизводителями и поставщиками компонентов, и в ближайшее время будет раскрыта информация о совместных разработках как в области создания беспилотников, так и по использованию 4D-радаров нового поколения для управления автономным транспортом.
Сумму контракта стороны раскрыть не пожелали.
Фото: depositphotos.com и Cognitive Technologies
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