Беспилотник Hyundai получил российские «мозги»

Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis.

Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis (один из поставщиков автомобильных компонентов первого уровня) и российская компания Cognitive Technologies объявили об успешном завершении совместного проекта — разработке программного модуля для активной безопасности и автономного вождения. Созданный российской компанией программный модуль, основанный на технологиях компьютерного зрения, может распознавать различные дорожные объекты, такие как автомобили, автобусы, мотоциклы, велосипеды и пешеходов.

При разработке модуля использованы технологии нейронной сети глубокого обучения. Благодаря им система довольно точно распознает дорожные объекты, даже частично закрытые. Она способна работать и в условиях слабой видимости: в дождь, снег, туман, при ослеплении солнцем и езде ночью по неосвещенной дороге, выезде из тоннеля и т. п.

В представительстве Hyundai Mobis отметили, что разработанный специалистами Cognitive Technologies программный модуль будет использован в системах управления автомобилями класса люкс, что «сделает их еще умнее и безопаснее».

В российской компании рассчитывают, что машины с отечественной «математикой» появятся на дорогах мира уже через два-три года. Есть несколько соглашений с ведущими мировыми автопроизводителями и поставщиками компонентов, и в ближайшее время будет раскрыта информация о совместных разработках как в области создания беспилотников, так и по использованию 4D-радаров нового поколения для управления автономным транспортом.

Сумму контракта стороны раскрыть не пожелали.

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Фото: depositphotos.com и Cognitive Technologies