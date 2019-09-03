Вот так тоже можно перевозить машины. А нет, все же нельзя!

Как проще перевести одну машину, если неохота вызывать эвакуатор? Привязать ее к крыше другой машины.

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51-летнего Вина Ричардса зафиксировала видеокамера, когда он за рулем своего Фольксвагена Пассат перевозил Шкоду Октавиа, привязанную к крыше автомобиля через промзону в Уэльсе.

Мужчина настаивал на том, что автомобиль не свалился бы, поскольку он принял все необходимые меры безопасности и проехал совсем немного. Но поскольку в суде он все же признал себя виновным в использовании транспортного средства с грузом, который может представлять потенциальную опасность для окружающих, то признал, что в сущности это было «глупо».

Прокурор сказал, что полицейскому констеблю кто-то отправил в WhatsApp видео, на котором зафиксировано опасное «путешествие» Ричардса с другой машиной наверху. Тот запросил информацию в Агентстве по стандартам (DVSA) о правилах загрузки транспортных средств и о том, как водителям следует надежно закреплять предметы.

Инспектор DVSA отсмотрел материал, и сказал, что даже перемотанный ремнем груз не был надежно закреплен во всех направлениях. И даже того, что за машиной следовал фургон, пытаясь защитить другие машины, было недостаточно, поскольку автомобили едут не только сзади, а груз мог упасть с крыши в любом направлении.

Ричардс в суде сказал, что проехал менее 300 метров на скорости 8 км в час и что каждый раз останавливался, увидев другую машину на дороге. Ну а решился он на такую перевозку из скаредности, ему показалось странным платить за транспортировку автомобиля. Он раньше никогда этого не делал и не захотел изменять своим привычкам.

Его оштрафовали на 80 фунтов стерлингов (6,5 тыс. рублей) и выписали три штрафных балла. Хотя сначала у него хотели и вовсе отобрать права, но судья решил, что дисквалификация будет чрезмерным наказанием, так как в других проступках водитель замечен не был.

В Австралии неумелый водитель не вписался в поворот и врезался в полицейский автомобиль. К удивлению полиции, он оказался еще и наркокурьером.



Видео:YouTube