Объявлены цены на Lada Granta Drive Active — журнал За рулем

Объявлены цены на Lada Granta Drive Active

Автомобиль еще не появился у дилеров, но его уже можно заказать по цене от 629 900 рублей.

Lada Granta
Lada Granta

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АВТОВАЗ объявил сегодня о начале приема заказов на новую версию Лады Гранты — Drive Active. Автомобиль отличается доработанной подвеской, проспортивным аэродинамическим обвесом и спойлером на крышке багажника, а также спортивными креслами. Выпускается версия Drive Active только в кузове седан.

Заказать автомобиль можно как с механической, так и с роботизированной коробкой передач. В первом случае минимальная стоимость седана составит 629 900 рублей, а во втором — 654 900 рублей. Двигатель для Lada Granta Drive Active предусмотрен только один — 106-сильный, объемом 1,6 литра.


Комплектация машин включает в себя кондиционер, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистему с четырьмя динамиками и две подушки безопасности. Также проспортивная Гранта имеет черные 15-дюймовые диски, молдинги красного цвета и красную подсветку панели приборов. Кузов седана может окрашиваться в один из восьми цветов ярких и сдержанных оттенков.

Объявлены цены на Lada Granta Drive Active

Фото: АВТОВАЗ

Объявлены цены на Lada Granta Drive Active
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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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