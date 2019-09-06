Основатель одного из крупнейших автодилеров России объявлен в розыск

После июньских обысков в автосалонах «Рольфа» казалось, что ситуация успокоилась и перешла в стадию рабочего процесса. Однако сегодня суд объявил об очередных санкциях к владельцу компании и топ-менеджерам.

Так, основателя автоконцерна «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе денег, сегодня объявили в международный розыск. Известно, что проживает миллиардер сейчас в Австрии и на родину возвращаться не планирует, о чем он заявлял в многочисленных интервью.

«Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина», — заявил Петров «Интерфаксу» и сегодня.



Заочно арестована экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и вменяет ей в вину, что она, как топ-менеджер компании, подписала документы на перевод денег. Впрочем, она также не проживает в России — по неподтвержденным данным, сейчас находится в Испании. Также была арестована гендиректор кипрской компании «Панабел лимитед» Георгия Кафкалия. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции в Россию, но ее роль в инкриминируемой схеме пока неясна.

Директору департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолию Кайро продлили домашний арест, который он отбывает в России.

Все обвинения крутятся вокруг одного дела — вывода Петровым за рубеж 4 миллиардов рублей путем продажи самому себе акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене.

Обвиняемые вину отрицают. Пока неясно, как эти судебные преследования отразятся на деятельности «Рольфа» в России, но вряд ли положительным образом.

Фото: Антон Ваганов/ТАСС