Электромобили наносят большой ущерб экологии: новое исследование

Немецкое издание подсчитало ущерб природе, наносимый электромобилями. Разумность их продвижения под большим вопросом.

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Одни говорят, что электромобили сохраняют окружающую среду. Другие настаивают, что они бесполезны с экологической точки зрения. Кто прав? Немецкое издание Automobilwoche проверило факты и опубликовало отчет, который во многом совпадает с предположениями «За рулем».

В последнее время ни одна касающаяся экологии тема не обсуждается так бурно, как электромобили, а точнее их противостояние с двигателями внутреннего сгорания. Насколько они чище бензиновых и дизельных машин? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть весь жизненный цикл автомобиля.

Следуя законодательству ЕС, автопроизводители обязаны снижать количество выбросов СО 2 в атмосферу, в перспективе — до нуля. Но судить о чистоте только по выбросам — неверно и несправедливо. Сначала следует рассмотреть производство автомобилей.

«В производстве электромобиль грязнее, что в основном связано с энергоемким производством аккумуляторов, — объясняет ученый Научно-исследовательского центра экономики энергетики (FfE) Аника Регетт. — Чтобы сделать аккумуляторную батарею, требуется много энергии, а ее производство не обходится без выбросов. Каково их количество — зависит от источника энергии».

В большинстве исследований приводятся следующие цифры: при производстве 1 кВт.ч в атмосферу выбрасывается от 100 до 200 кг CO 2 . Как рассказал эксперт института Öko Питер Кастен, данные по производству батарей чрезвычайно трудно найти. Они конфиденциальны для каждой компании, поэтому никто не имеет к ним доступа. При озвученном уровне загрязнений во время производства стандартной батареи мощностью 35 кВт.ч в атмосферу выбрасывается около 5 тонн парниковых газов. В разных исследованиях эти выбросы достигают объемов от 10 до 12 тонн. Для сравнения: двигатель внутреннего сгорания, будь то бензиновый или дизельный, при производстве заставляет выбрасывать в атмосферу от 6 до 7 тонн парниковых газов.

Недостаток электромобилей при производстве компенсируется последующим отсутствием выхлопа, заявляют их лоббисты. Электродвигатель «намного эффективнее», чем двигатель внутреннего сгорания, говорит Регетт, и «потребляет меньше энергии на один километр».

Есть исследования, в которых указывается на то, что электромобили не имеют преимущества в выбросе CO 2 . Они выбрасывают парниковые газы опосредованно — при производстве необходимой электроэнергии на электростанции. В коалиционном соглашении Евросоюза указано, что доля возобновляемых источников энергии должна к 2030 году увеличиться до 65%.

При сравнении следует учитывать и то, что для производства аккумуляторов используется сырье (литий, кобальт и никель), добываемое в сомнительных с этической точки зрения и экологически сложных условиях. Утилизация и переработка металлов не менее важна, а для лития она экономически нецелесообразна, что должно бы поставить крест на этом элементе.

Некоторые эксперты также подозревают, что использование электромобилей может привести к эффекту «отскока». То есть эффект окажется противоположным, а наша атмосфера — грязнее. В этом случае предполагается, что электромобили, которые считаются более чистыми, будут использоваться чаще и интенсивнее, чем обычные машины. Например, для многих электромобиль заменит велосипед или общественный транспорт. Данные исследования, проведенного в 2014 году в Норвегии, — стране, где очень много электромобилей, — подтверждают это опасение.

Тем не менее большинство экспертов Германии убеждены в чистоте электромобилей, а значит политика Евросоюза в их отношении пока останется неизменной.

«Я не вижу альтернативы электромобилю в том, что касается защиты окружающей среды, — резюмирует Кастен. — Основным условием защиты климата является переход на гораздо более эффективный общественный транспорт и сокращение количества поездок».

«Зеленые» начали агрессивную компанию против автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и блокируют их разгрузку в портах назначения.