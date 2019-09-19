Электромобили наносят большой ущерб экологии: новое исследование

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Одни говорят, что электромобили сохраняют окружающую среду. Другие настаивают, что они бесполезны с экологической точки зрения. Кто прав? Немецкое издание Automobilwoche проверило факты и опубликовало отчет, который во многом совпадает с предположениями «За рулем».
В последнее время ни одна касающаяся экологии тема не обсуждается так бурно, как электромобили, а точнее их противостояние с двигателями внутреннего сгорания. Насколько они чище бензиновых и дизельных машин? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть весь жизненный цикл автомобиля.
Следуя законодательству ЕС, автопроизводители обязаны снижать количество выбросов СО2 в атмосферу, в перспективе — до нуля. Но судить о чистоте только по выбросам — неверно и несправедливо. Сначала следует рассмотреть производство автомобилей.
«В производстве электромобиль грязнее, что в основном связано с энергоемким производством аккумуляторов, — объясняет ученый Научно-исследовательского центра экономики энергетики (FfE) Аника Регетт. — Чтобы сделать аккумуляторную батарею, требуется много энергии, а ее производство не обходится без выбросов. Каково их количество — зависит от источника энергии».
В большинстве исследований приводятся следующие цифры: при производстве 1 кВт.ч в атмосферу выбрасывается от 100 до 200 кг CO2. Как рассказал эксперт института Öko Питер Кастен, данные по производству батарей чрезвычайно трудно найти. Они конфиденциальны для каждой компании, поэтому никто не имеет к ним доступа. При озвученном уровне загрязнений во время производства стандартной батареи мощностью 35 кВт.ч в атмосферу выбрасывается около 5 тонн парниковых газов. В разных исследованиях эти выбросы достигают объемов от 10 до 12 тонн. Для сравнения: двигатель внутреннего сгорания, будь то бензиновый или дизельный, при производстве заставляет выбрасывать в атмосферу от 6 до 7 тонн парниковых газов.
Недостаток электромобилей при производстве компенсируется последующим отсутствием выхлопа, заявляют их лоббисты. Электродвигатель «намного эффективнее», чем двигатель внутреннего сгорания, говорит Регетт, и «потребляет меньше энергии на один километр».
Есть исследования, в которых указывается на то, что электромобили не имеют преимущества в выбросе CO2. Они выбрасывают парниковые газы опосредованно — при производстве необходимой электроэнергии на электростанции. В коалиционном соглашении Евросоюза указано, что доля возобновляемых источников энергии должна к 2030 году увеличиться до 65%.
При сравнении следует учитывать и то, что для производства аккумуляторов используется сырье (литий, кобальт и никель), добываемое в сомнительных с этической точки зрения и экологически сложных условиях. Утилизация и переработка металлов не менее важна, а для лития она экономически нецелесообразна, что должно бы поставить крест на этом элементе.
Некоторые эксперты также подозревают, что использование электромобилей может привести к эффекту «отскока». То есть эффект окажется противоположным, а наша атмосфера — грязнее. В этом случае предполагается, что электромобили, которые считаются более чистыми, будут использоваться чаще и интенсивнее, чем обычные машины. Например, для многих электромобиль заменит велосипед или общественный транспорт. Данные исследования, проведенного в 2014 году в Норвегии, — стране, где очень много электромобилей, — подтверждают это опасение.
Тем не менее большинство экспертов Германии убеждены в чистоте электромобилей, а значит политика Евросоюза в их отношении пока останется неизменной.
«Я не вижу альтернативы электромобилю в том, что касается защиты окружающей среды, — резюмирует Кастен. — Основным условием защиты климата является переход на гораздо более эффективный общественный транспорт и сокращение количества поездок».
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