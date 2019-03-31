Ни один водитель не хочет оплачивать надуманные требования экологов из своего кармана.

«Застройщик — это человек, который хочет построить дом в лесу. Защитник окружающей среды — это человек, у которого дом в лесу уже есть»

Из Сети

Битвы с автомобилистами за экологию никогда не вызывали у водителей восторга. Но идут они давно. Даже в прошлом веке, когда про нормы Евро еще толком никто ничего не слышал, на дорогах появились патрули с газоанализаторами. Мол, будьте любезны, подгоните машинку вот сюда — сейчас мы померим, что у нее в выхлопной трубе происходит. И если что-то не так, то ждите неприятностей…

Народ злился, крутил винты на карбюраторах, платил деньги… Но в глубине души понимал: машинки действительно сильно воняют (особенно чужие). Кто-то пускался на откровенный мухлеж, отсоединяя шланг вентиляции картера, — пусть воняет «вниз». Однако эпоха иномарок и каталитических нейтрализаторов уже была на подходе.

Мужики с газоанализаторами, умеющие крутить винты качества и количества, потихоньку исчезли как класс. Жуликоватая часть населения освоила процессы пробивания нейтрализаторов ломом и установку электронных обманок, выдающих нужные циферки. Но тут разразился всемирный скандал.

Причем не у нас, а в благополучных США и затем в Европе.

Европа и Евро — откуда что берется?

«Самый эффективный способ устранения токсичных отходов — пересмотр классификации нетоксичных отходов».

2-е правило охраны среды (из Сети)

Откуда вообще взялись эти Евро с номерами? Они были предсказуемы: медики давным-давно говорили про вред, который наносит нашему здоровью автомобильный выхлоп, а точнее — содержащиеся в нем гадости типа углеводородов (СН), монооксида углерода (СО), окислов азота (NO x ), а также частиц сажи. Ну а коли эти гадости действительно вредны, надобно уменьшать их количество.

Пока что всё логично. Но до каких пределов уменьшать? Даже самый тупой инженер знает, что снизить выбросы до нуля невозможно в принципе, если имеешь дело с двигателем внутреннего сгорания. Ключевое слово — «сгорание». Состав топлива сам по себе достаточно сложный, а в воздухе, кроме кислорода, полно азота — самого распространенного в нашей атмосфере газа. В результате и образуются всевозможные химические комбинации. Замечу, что даже если сжигать чистый водород, но не в чистом кислороде, а именно в земном воздухе, то окислы азота всё равно появятся.

Так докуда уменьшать-то? Вместо инженеров решение приняли экологи. Прикинули количество автомобилей, заглянули в справочник с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) всяческих гадостей в воздухе и заявили, что вклад автовыхлопов в порчу воздуха им хорошо известен. Затем придумали нормы и облекли их в форму закона.

Автопроизводители скривились, но молча козырнули: деваться некуда. Постепенно все машины обрели каталитические нейтрализаторы, датчики, электронные педали, программы управления и т.п. Себестоимость подпрыгнула, а динамика просела: компьютеры перестали бездумно выливать топливо в камеры сгорания, не посоветовавшись с датчиками. Потихоньку внедрилось Евро-4. Тут бы и остановиться, но…

Мочевина ударила в голову

«Очищение какой-либо территории от загрязнений ведет к равноценному загрязнению другой территории».

3-е правило охраны среды (из Сети)

Разводилово началось с внедрения Евро-5 и —6 — особенно для дизелей.

Инженеры спросили чиновников: а как это сделать-то? Те отмахнулись — работайте, мол… Для начала в ход пустили всякие ухищрения типа дополнительных бачков с мочой (извините — с мочевиной), а также сажевых фильтров с ее непременным периодическим дожиганием в нейтрализаторе. Едет такая новенькая машинка по автобану и вдруг — раз: «облачко» сзади… А вы чего хотели: дожигание — это обогащение смеси плюс рост других выбросов и расхода топлива.

А как же всяческие проверки на умных стендах? Инженеры посмотрели друг на друга и быстро нашли «решение». Ведь когда машиной командует компьютер, то совсем нетрудно построить программу управления так, чтобы умный автомобиль сам соображал, где шоссе, а где барабаны стенда! Иными словами, понимал, где можно дурно пахнуть, а где следует потерпеть. Экологам и чиновникам показывали идеальные результаты стендовых испытаний, а на автобанах машины успешно отыгрывались, воняя по полной. Первыми на обмане попались немцы (причем сначала — в США: это удачно легло в канву борьбы с конкурентами!). Термин «дизельгейт» вошел в историю — кого-то выгнали, унизили, оштрафовали и даже посадили. Но поскольку воздух от этого чище не стал, уволить решили… все творения Рудольфа Дизеля!

Идиотизм приговора дизелю возмутил многих. Читаем надписи: «Сумасшедшие ПДК по NOx — исправить!», «Спасите наши рабочие места!», «Немедленно остановить все запреты на въезд автомобилей», «Остановите зеленых убийц рабочих мест!».

Народу объяснили, что виновник найден и подлежит уничтожению как класс. Европейские бургомистры и прочие мэры один за другим стали заявлять о недопущении дизелей в цивилизованные места. Массовый обыватель должен был запомнить очередной образ врага. Но тут неожиданно выяснилось, что особого вреда от этой самой сажи с ее довольно крупными частицами, в общем-то, нет… А вот та невидимая глазом гадость, которую изрыгают выхлопные трубы бензиновых ДВС с прямым впрыском топлива, не случайно называется нанопылью. И если эта дрянь проникнет в ткань легких, то готовьтесь на прием к онкологу…

Смысл понятен: мол, спасите дизель!

Налоги, акцизы и очередное вранье

Немцы опять оказались в центре внимания. Немецкий «Шпигель» заявил, что Даймлер, БМВ, Порше, Ауди и Фольксваген специально решили «сдать» дизели, чтобы под шумок спокойно торговать бензиновыми машинками, от которых вреда еще больше. А неунывающие экологи нашли новую «опасность» — углекислый газ (СО 2 ). Тот самый, который и мы с вами щедро выдыхаем раз 20 в минуту. Он, понятное дело, вреден не нам, а климату. Будто бы от этого начались глобальное потепление, тайфуны, смерчи, цунами, засуха и дожди, жара и морозы. Короче, надо снизить потребление углеводородного топлива.

А как принудишь к этому обывателя? Очень просто: налогами и акцизами. Деньгами то есть…

Что из этого получается на практике, можно уточнить у мсье Макрона. На протяжении многих десятилетий цены на дизель и бензин во Франции оставались сравнительно низкими. Однако экономическая программа мсье Макрона предполагает повышение налогообложения на них именно для того, чтобы мотивировать людей переходить на альтернативные источники энергии. Читай — на электромобили! Поэтому за последние 12 месяцев цена на дизель во Франции выросла на 23%, а бензина — на 15%. Оба сейчас стоят там порядка 1,5€ за литр, но ожидалось, что 1 января 2019 года цены на бензин поднимутся еще на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. Одна из составляющих такого роста — именно экологический налог на выброс парниковых газов.

Дело, однако, в том, что во Франции очень много «челноков», живущих в дешевых пригородах и ездящих в Париж на работу и обратно каждый день. Для них такое повышение чувствительно, а уж покупка электромобиля и подавно неподъемна. А в итоге французы нарядились в желтые жилеты и пошли крушить всё вокруг. И те же немцы теперь тоже чешут репку — как бы к ним не перекинулось. Потому что эти жилеты в собственной стране никому не нужны. Лучше уж пусть ездят на дизеле, чем громят города и скидывают власти!

И уж совсем некстати появилось заявление сотни врачей-пульмонологов, которые рассказали (с цифрами в руках), что на самом деле нет никакой ДОКАЗАННОЙ причинно-следственной связи между содержанием окислов азота и сажи с одной стороны и легочной онкологией с другой. К тому же это содержание уже лет 30 как стабильно снижается, а онкология растет. Так что эта самая онкология может быть следствием чего угодно — курения, дрянного питания, выбросов судовых дизелей, метанового выхлопа коров и т.п.

Вот так, согласно докладу пульмонологов, уменьшались выбросы по годам (по всем источникам суммарно). Нас интересуют частицы размером 2, 5 и 10 мкм (РМ — это частицы сажи) и NOх. Как видно, они стабильно снижались все годы. Чего вам ЕЩЕ надо, спрашивают доктора?

Так что же — опять экологическое вранье? Или хорошо продуманная афера, готовящая массовое сознание к неизбежности отказа от ДВС? А называйте как хотите — суть от этого не поменяется. В любом случае, основную погоду в мозгах населения делают так называемые фейк-ньюс. Недавно председатель Баварского земельного комитета партии заявил, что «запреты на основании фейк-ньюс являются свидетельством тоталитарного мышления. Пикантно, что их требуют чаще всего экологи, которые всегда совершенно точно знают то, что другие могут сделать лучше них».

Впрочем, современные фейковые новости набрали такую силу, что бороться с ними уже практически невозможно. К тому же многочисленные болтуны расценят это как покушение на свободу слова. Да и нынешний обыватель, в общем-то, любит страшилки. Он генетически способен воспринимать далеко не всякую информацию — крайне желательно, чтобы она была упрощена до предела и не заставляла его думать. А когда перед ним нарисован образ врага, у него вопросов не возникает. Врагом могут быть и дизельные двигатели, и дурно воспитанные коровы, выпускающие метановый выхлоп, и даже сам хомо сапиенс, делающий 20 000 выдохов в сутки. А каждый выдох — это 0,04 г СО 2 .

Теперь помножьте это на 7 миллиардов — или сколько нас там на планете?

Дизелю — да! Против произвола! За дизель!

Как видно, оплачивать надуманные требования экологов из своего кармана европейцы не хотят. Да и тот же главный мсье из страны мушкетеров начинает размышлять, что важнее — спокойствие в стране или гильотина дизелям и бензинкам?

Лично я всегда приветствовал электрический транспорт — и 20 лет назад, и сегодня. Но бездумные приговоры отработанным техническим решениям в угоду непонятно чему — это глупость вселенского масштаба. Как и популистские попытки заставить сегодняшних инженеров спроектировать ДВС без выхлопной трубы — чтоб совсем не вонял, мол. Это будет провоцировать новые обманы, но не сделает планету чище. kolodochkin@zr.ru