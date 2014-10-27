17 тысяч рублей! Гошу Куценко повергла в шок цена за парковку

Выразить свое возмущение столичными расценками на парковку поспешил известный актер Гоша Куценко через ствою страницу в Инстаграм. Звезда отечественного кинематографа выложил фотографию платежного терминала, на экране которого отобразилась кругленькая сумма.

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«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России! Бинго!» — написал актер.

Сложно сказать, знал ли «народный антикиллер» заранее о ценах на парковку в центре Москвы, а в частности на подземной парковке Центрального универмага. Судя по всему, нет, раз выставленный счет вызвал такую бурю эмоций. Меж тем ознакомиться с расценками можно на сайте ЦУМа. Здесь сообщается, что стоимость подземной парковки в выходные дни составляет 900 рублей в час. В будние дни она дешевле — 600 рублей.

В зоне городской платной парковки Москвы (более чем на тысяче столичных улиц обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест.) постоять было бы дешевле: стоимость часа стоянки автомобиля составляет от 40 рублей до 380 рублей. Штраф за неоплату парковки — пять тысяч рублей.

Инстаграм

Кстати, Гоша Куценко давно уже знаменит своими резкими высказываниями о парковках, трафике и благоустройстве.

Фото: @goshakutsenko