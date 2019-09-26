Мальчишки угнали «семерку» BMW отца. Разбили о ГАЗель! — журнал За рулем

Мальчишки угнали «семерку» BMW отца. Разбили о ГАЗель!

Авария произошла в городе Рубцовске Алтайского края 24 сентября в 9 часов утра.

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В дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Рихарда Зорге в районе дома № 112А, сообщил паблик «Инцидент Рубцовск» ВКонтакте. Когда сотрудники ГИБДД приехали на место аварии, выяснилось, что водитель 2012 года рождения, управляя автомобилем БМВ 735, столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705 под управлением водителя 1966 года рождения.

Со слов очевидцев, двое мальчишек 7 и 9 лет угнали у родителей автомобиль и поехали кататься. Причем за рулем был тот, что помладше, видимо, более шустрый. Но навыков вождения ему не хватило: при развороте не пропустил ГАЗель, а водитель коммерческого автомобиля не успел затормозить. К счастью, никто не пострадал, в BMW сработали подушки безопасности.

Сотрудники ГИБДД собрали материал проверки и передали подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России Рубцовский.

Автомобиль помещен на спецстоянку.

Фото: «Инцидент Рубцовск» ВКонтакте


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