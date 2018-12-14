Mitsubishi выпустила Pajero Sport по мотивам «Терминатора»

Премьера лимитированной серии приурочена к выходу фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Материалы по теме Теперь и Mitsubishi Pajero Sport получил дешевую двухместную версию

31 октября 2019 года в России начнется показ продолжения знаменитой франшизы «Терминатор: Темные судьбы» о смертельной битве роботов и людей. Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800) снова задействованы в фантастическом боевике, режиссером которого стал Тим Миллер («Дэдпул»), а продюсерами — Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон. Новая часть — это продолжение фильма «Терминатор 2: Судный день».

А с 1 октября 2019 года во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors стартуют продажи лимитированный версии Pajero Sport, построенной на базе комплектации Instyle с 2,4-литровым дизельным двигателем и полным приводом. Автомобили будут исключительно черного цвета с эффектом металлик и 18-дюймовыми черными дисками, ранее на российском рынке таких не было.

Внедорожный характер автомобиля подчеркивают накладки под передним и задним бамперами, расширители колесных арок и накладки на двери в цвет кузова, хромированный наконечник на выхлопной трубе и спойлер на крышке багажника.

За Mitsubishi Pajero Sport по мотивам фильма «Терминатор» попросят 3 016 000 рублей. Как конкретно связана лимитированная серия с фильмом, непонятно. Портрет Шварценеггера на спинках кресел не вышит.

Тем временем новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги. Автомобиль пока в камуфляже, но рассмотреть очертания можно.

Фото: Mitsubishi