В России продают бэтмобиль за 55 миллионов рублей

На продажу выставили копию супергеройского автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена» с тепловизором, лазерным прицелом и «пушкой».

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Двухместное купе было выпущено в 2018 году, и сейчас его пробег составляет 120 километров. Весит автомобиль более 1,5 тонн, его длина — 6 метров, а ширина — 4 метра. У него 5-литровый мотор V8 мощностью 502 л.с., который агрегатируется с автоматом. В спорткаре активный усилитель руля, электронная приборная панель, климат-контроль, спортивные передние сиденья и декоративная подсветка салона.

Владельцы утверждают, что в мире существует всего четыре таких экземпляра — два в ОАЭ и по одному в Соединенных Штатах и России.

Автомобиль, а вернее, оболочку в Россию привезла из США компания FastBoomPro. «Начинки» в ней практически не было. У нас машину доработали и сделали правдоподобную копию киношного автомобиля.

Двери в автомобиле теперь автоматические — они поднимаются и опускаются за счет электропривода. Установили пневматическую систему на амортизаторы, заменили стекла на бронированные и поставили быстросъемный руль как у гоночных болидов.

У супермашины есть камера ночного видения, тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копия пушки на переднем бампере, имитирующая стрельбу.

Это уже вторая копия бэтмобиля, которая продается на Авто.ру: предыдущая ушла за 1 млн евро, эту продают за 55 000 000 рублей. Но ездить по обычным дорогам из-за внушительных габаритов на ней нельзя — ее перевозят только на спецтранспорте. Транспортный налог на этот автомобиль составляет 55 тыс. рублей в год.

Машину хранят в Москве, в пространстве Oscar Club, где суперкары могут чувствовать себя в безопасности.

Официальным поставщиком автомобилей для фантастического боевика про супергероев «Лига справедливости» стал в свое время концерн Daimler.



Фото: Авто.ру