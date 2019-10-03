Не повышать утильсбор для импортируемых иномарок предлагает Минпромторг, включив в список легковые машины старше трех лет и ряд коммерческих автомобилей.

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С 1 января 2020 года в России будет проиндексирован утилизационный сбор, что приведет к очередному подорожанию автомобилей, как это было во время повышения НДС до 20%. Но, согласно новой инициативе Министерства промышленности и торговли, увеличение утилизационного сбора коснется не всех автомобилей.

Минпромторг предлагает оставить размер утильсбора неизменным для ввозимых иностранных автомобилей старше трех лет, а также для большинства коммерческих автомобилей, сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с копией подготовленного министерством проекта постановления правительства. В министерстве указывают на то, что импорт таких автомобилей в нашу страну невелик и продолжает сокращаться, а значит их нельзя считать угрозой отечественному автопрому. Этот аргумент кажется странным в силу того, что утилизационный сбор не является заградительной мерой, как пошлины, а направлен на стабилизацию экологической ситуации на территории страны. Можно предположить, что Минпромторг или правительство все же воспринимают утильсбор как заградительную меру.

На сегодняшний день утилизационный сбор на подержанные автомобили, объем двигателей которых находится в диапазоне от 1 до 2 литров, составляет 313,8 тыс. рублей. В прошлом году в Россию было ввезено около 10 тыс. иномарок — 4,3% всего объема импортированных автомобилей.

Эксперты указывают на то, что в сложившейся на отечественном авторынке ситуации повышать размер утилизационного сбора, тем более в два раза, как это планируется, нецелесообразно. Спрос на автомобили падает и повышение их стоимости приведет к еще большему снижению продаж, с которым программы господдержки уже не справляются.

Дилеры уже начали готовиться к повышению утилизационного сбора. По их оценкам, стоимость новых машин увеличится на 2–2,5%.

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