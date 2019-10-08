Подорожают только бюджетные авто (если повысится утильсбор)

С просьбой отменить планы по увеличению утилизационного сбора в правительство обратились не только автопроизводители, но и Ассоциация европейского бизнеса.

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В результате увеличения коэффициентов утилизационного сбора, которое намечено на 1 января 2020 года, цены повысятся, в первую очередь, на бюджетные модели. Это негативно отразится на спросе и продажах, а значит и на экономической ситуации в стране, предупреждает чиновников бизнес.

С просьбой отказаться от намерения увеличить размер утилизационного сбора выступила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсантъ». Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Ранее с аналогичными просьбами, подкрепленными расчетами, в правительство обратились некоторые автопроизводители. Бизнес предупреждает, что любой рост цен на сокращающемся рынке приведет к еще большему падению. За три квартала этого года спрос на новые автомобили сократился на 2% и сместился в сторону бюджетных моделей. Увеличение же утилизационного сбора ударит именно по недорогим машинам, что может привести к печальным последствиям для всех, и для экономики страны тоже.

Дополнительная налоговая нагрузка будет особенно заметна в стоимости недорогих автомобилей. В результате потенциальные клиенты могут уйти на вторичный рынок. Кстати, эта тенденция уже отмечена рядом экспертов и самими продавцами — автосалонами, торгующими как новыми, так и подержанными машинами.

По факту утилизационный сбор не имеет отношения к экологии и является заградительной мерой, призванной ограничить присутствие на рынке иностранных машин. Но как указывают эксперты, зарубежные заводы поставляют сегодня в Россию менее 20% представленных автомобилей и это уже не несет никаких угроз предприятиям, расположенным на территории РФ. Следовательно, повышение ставок утильсбора нельзя назвать обоснованным или оправданным.

Напомним, что с 1 января 2020 года утилизационный сбор станет больше на 120%. Для каждой модели он индивидуален. Для большинства автомобилей с моторами популярного объема от 1 до 2 литров он составляет в среднем 80 тыс. рублей. В 2020 году правительство намерено повысить сбор до 176 тыс. рублей — то есть, на 96 тыс. рублей.

В Минпромторге повышение утилизационного сбора комментируют так.

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