Просто кошмар: пенсионерку переехали три машины

71-летняя женщина пыталась перейти дорогу по зебре.

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Жуткое ДТП произошло в Заволжском районе Ульяновска. Как передает «Ульяновская правда», пожилая женщина оказалась на проезжей части в 10 часов вечера. Она пыталась перейти проспект Ленинского Комсомола по нерегулируемому пешеходному переходу, но ее не заметил 28-летний водитель, который находился за рулем Киа Спектры.

Сбив бабушку, автовладелец не стал останавливаться и поехал дальше. Позднее он сообщил сотрудникам полиции, что даже не подозревал, что под колеса его автомобиля попал человек. Тогда ему показалось, что он сбил собаку, так как фигуры пожилой женщины в лобовое стекло он не видел.

Угодившая под колеса иномарки женщина осталась лежать на дороге и ее переехали ещё две машины — Тойота Королла (под управлением 48-летнего водителя) и Мицубиси Аутлендер (под управлением 47-летнего водителя).

В момент ДТП все водители были трезвы.

Фото: depositphotos.com