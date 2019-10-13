Милота на воскресенье: как белки устроили кладовую под капотом

Оказывается, грызуны иногда прячут свои запасы в отсеках автомобилей. Например, в этот раз — в Kia Sorento.

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Крису из Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) позвонила жена Холли и сообщила, что, когда она завела свою Kia Sorento, из нее пошел дым и запахло горелым. До этого автомобиль несколько дней стоял припаркованным на улице. Мужчина предложил ей заглянуть под капот, и там она обнаружила кучу неочищенных грецких орехов и траву, которые, по всей видимости, запасли на зиму местные белки.

Мужчина бросил дела и поспешил на помощь супруге. Они почти час выгребали из машины около 200 орехов, бережно переложенных сеном. Но потом все же отогнали автомобиль на сервис. Когда механики поставили машину на подъемник, из нее посыпались орехи, которые были распиханы буквально везде. Автомобиль-таки вычистили, и выяснилось, что серьезных повреждений белки, к счастью, не нанесли.

Крис написал об этом с Фейсбуке, прикрепив фотографию стихийного «склада», и отметил: «Если вы припарковались на улице на длительное время, не сочтите за труд — проверяйте время от времени, что у вас под капотом».

Забавно, но ореховое дерево растет рядом с домом молодой пары, и Крис говорит, что, когда несколько орехов упало на машину и на кузове появились вмятины, он подумал, что хорошо бы это дерево вообще срубить.

Фото: Фейсбук