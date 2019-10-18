Mazda готовит премьеру купе-кроссовера с простым дизайном

На автосалоне в Токио компания представит новый автомобиль с уникальными дверями.

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Новый автомобиль Mazda, который будет представлен 23 октября на автосалоне в Токио, имеет покатую линию крыши и, как заявили в компании, «уникальную концепцию дверей». Возможно, Mazda имеет в виду задние двери, так как передние выглядят вполне обычно. Их ручки находятся на привычных местах.

Судя по опубликованному видео, перед нами не просто электрический прототип CX-30, представленный в начале этого года. Это совершенно новый электромобиль, на котором будет продемонстрирована эволюция языка дизайна Kodo, которая коснулась и новой Mazda 3. Нам обещают «оригинальный дизайн», отличительной чертой которого станет «бескомпромиссная простота». Архитектура салона автомобиля будет схожа с архитектурой купе.

Напомним, что электрический кроссовер CX-30 был оборудован аккумулятором емкостью 35,5 кВт*ч и двигателем мощностью 141 л.с. и 265 Нм.

Напомним, что на этой неделе компания Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge, который уже готов к производству.

Во время первого тест-драйва новая Mazda 3 немного разочаровала наших экспертов.

Фото, видео: Mazda