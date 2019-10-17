Volvo представил необычный XC40 Recharge

Мощность первого электрического кроссовера компании составляет 408 л.с., а запас хода — до 400 км.

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Компания Volvo представила полностью электрическую версию компактного кроссовера XC40 — Recharge. Он стал первым электромобилем в модельном ряду марки, который может купить любой желающий.

Кроссовер имеет весьма привлекательные характеристики. Электродвигатели, расположенные на передних и задних колесах, имеют суммарную мощность 408 л.с. и 660 Нм, которая доступна во всем диапазоне оборотов. Под полом установлены аккумуляторы емкостью 78 кВт/ч, заряда в которых может хватить на поездку протяженностью до 400 км по стандарту WLTP, согласно которому замеры проводятся не только в лабораторных условиях, но и на дорогах общего пользования. Другим плюсом батарей стала возможность быстрой зарядки — при подключении к трехфазной станции они заряжаются на 80% всего за 40 минут.

Внешне электрическая версия кроссовера практически ничем не отличается от бензиновой. Узнать ее можно по особой закрытой решетке радиатора и отсутствию патрубков выхлопной системы в заднем бампере. Автомобиль может окрашиваться в новый оттенок цвета — Sage Green. Также автомобиль получил одну приятную особенность: из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания под капотом появился дополнительный багажный отсек. Правда, его объем составляет всего 30 литров.

В салоне перемен оказалось немного. Появилась новая информационно-развлекательная система Volvo на базе Android с поддержкой Google Assistant, Google Maps, а также Google Play Store. Все программы обновляются онлайн.

Компания намерена выпускать новый электромобиль ежегодно в течение следующих пяти лет. В результате к 2025 году на долю электромобилей должно приходиться 50% продаж компании. Остальные 50% — на гибриды.

В России Volvo XC40 с двигателями внутреннего сгорания продаются по цене от 2 288 000 до 2 733 000 рублей.

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Фото: Volvo