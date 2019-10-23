Mazda представила новый кроссовер для Европы

В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе.

Новый кроссовер Mazda MX—30, который компания охарактеризовала как автомобиль «для водителей, которые не хотят терять чувство удовольствия от вождения при управлении электромобилем», был представлен сегодня на автосалоне в Токио.

Как мы и предполагали, автомобиль получил классические передние двери и необычные задние, которые открываются против движения, как в другой давней модели Mazda — спортивном купе с роторным мотором RX—9.

Электромобиль оснащен аккумулятором, энергии в котором хватит для 200-километрового путешествия. В компании отмечают, что это значительно больше, чем среднесуточный пробег европейских автомобилистов, который равен 48 км.

Особое внимание инженеры Mazda уделили управляемости кроссовера, сохранив у него реакции, присущие другим автомобилям марки. Комплекс использованных для этого решений получил название e-Skyactiv. Также инженеры заставили электромобиль звучать, как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это не только приносит удовольствие, но и предупреждает пешеходов о приближении машины, чего требует законодательство некоторых стран.

Распашные двери открывают легкий доступ в салон — средней стойки у автомобиля нет. Сам салон отделан экологичными материалами, пробковым деревом вторичной переработки и искусственной кожей.

Технические характеристики Mazda MX—30

Кузов Кроссовер Число мест 5 Габариты (длина, ширина, высота) 4395 мм / 1795 мм / 1570 мм Колесная база 2655 мм Трансмиссия e-SKYACTIV Передняя подвеска Стойки MacPherson Задняя подвеска Торсионная балка Рулевое управление Реечное Тормоза (передние / задние) Вентилируемые диски / диски Шины 215 / 55 R18 Аккумулятор Тип Литий-ионный Батареи Prismatic Вольтаж 355 В Мощность 35,5 кВ*ч Двигатель Тип Синхронный мотор переменного тока Охлаждение Водяное Зарядка Постоянным током Различные методы Переменным током Максимальный ввод 6,6 кВ

Mazda представила новый кроссовер для Европы В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе. Mazda представила новый кроссовер для Европы

Недавно в России начались продажи седана Mazda 3, стоимость которого составляет от 1 603 000 рублей.

Фото: Mazda