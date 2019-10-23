Сегодня, в 13:10 Mazda представила новый кроссовер для Европы В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе.
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Новый кроссовер
Mazda MX—30, который компания охарактеризовала как автомобиль «для водителей, которые не хотят терять чувство удовольствия от вождения при управлении электромобилем», был представлен сегодня на автосалоне в Токио. Как мы и предполагали, автомобиль получил классические передние двери и необычные задние, которые открываются против движения, как в другой давней модели Mazda — спортивном купе с роторным мотором RX—9.
Электромобиль оснащен аккумулятором, энергии в котором хватит для 200-километрового путешествия. В компании отмечают, что это значительно больше, чем среднесуточный пробег европейских автомобилистов, который равен 48 км.
Особое внимание инженеры Mazda уделили управляемости кроссовера, сохранив у него реакции, присущие другим автомобилям марки. Комплекс использованных для этого решений получил название e-Skyactiv. Также инженеры заставили электромобиль звучать, как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это не только приносит удовольствие, но и предупреждает пешеходов о приближении машины, чего требует законодательство некоторых стран.
Распашные двери открывают легкий доступ в салон — средней стойки у автомобиля нет. Сам салон отделан экологичными материалами, пробковым деревом вторичной переработки и искусственной кожей.
Технические характеристики Mazda MX—30
Кузов
Кроссовер
Число мест
5
Габариты (длина, ширина, высота)
4395 мм / 1795 мм / 1570 мм
Колесная база
2655 мм
Трансмиссия
e-SKYACTIV
Передняя подвеска
Стойки MacPherson
Задняя подвеска
Торсионная балка
Рулевое управление
Реечное
Тормоза (передние / задние)
Вентилируемые диски / диски
Шины
215 / 55 R18
Аккумулятор
Тип
Литий-ионный
Батареи
Prismatic
Вольтаж
355 В
Мощность
35,5 кВ*ч
Двигатель
Тип
Синхронный мотор переменного тока
Охлаждение
Водяное
Зарядка
Постоянным током
Различные методы
Переменным током
Максимальный ввод 6,6 кВ
Фото: Mazda
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