Mazda представила новый кроссовер для Европы — журнал За рулем

Mazda представила новый кроссовер для Европы

В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе.

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Новый кроссовер Mazda MX—30, который компания охарактеризовала как автомобиль «для водителей, которые не хотят терять чувство удовольствия от вождения при управлении электромобилем», был представлен сегодня на автосалоне в Токио.

Как мы и предполагали, автомобиль получил классические передние двери и необычные задние, которые открываются против движения, как в другой давней модели Mazda — спортивном купе с роторным мотором RX—9.

Электромобиль оснащен аккумулятором, энергии в котором хватит для 200-километрового путешествия. В компании отмечают, что это значительно больше, чем среднесуточный пробег европейских автомобилистов, который равен 48 км.

Особое внимание инженеры Mazda уделили управляемости кроссовера, сохранив у него реакции, присущие другим автомобилям марки. Комплекс использованных для этого решений получил название e-Skyactiv. Также инженеры заставили электромобиль звучать, как обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Это не только приносит удовольствие, но и предупреждает пешеходов о приближении машины, чего требует законодательство некоторых стран.

Распашные двери открывают легкий доступ в салон — средней стойки у автомобиля нет. Сам салон отделан экологичными материалами, пробковым деревом вторичной переработки и искусственной кожей.

Технические характеристики Mazda MX—30

Кузов

Кроссовер

Число мест

5

Габариты (длина, ширина, высота)

4395 мм / 1795 мм / 1570 мм

Колесная база

2655 мм

Трансмиссия

e-SKYACTIV

Передняя подвеска

Стойки MacPherson

Задняя подвеска

Торсионная балка

Рулевое управление

Реечное

Тормоза (передние / задние)

Вентилируемые диски / диски

Шины

215 / 55 R18

Аккумулятор

Тип

Литий-ионный

Батареи

Prismatic

Вольтаж

355 В

Мощность

35,5 кВ*ч

Двигатель

Тип

Синхронный мотор переменного тока

Охлаждение

Водяное

Зарядка

Постоянным током

Различные методы

Переменным током

Максимальный ввод 6,6 кВ

Mazda представила новый кроссовер для Европы

В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе.

Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004191Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004193Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004196Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004195Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004194Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004197Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004192Mazda представила новый кроссовер для Европы

Фото: Mazda

Mazda представила новый кроссовер для Европы

В Токио компания Mazda представила кроссовер MX-30, который уже доступен для предзаказа в Европе.

Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004192Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004196Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004191Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004193Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004195Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004194Mazda представила новый кроссовер для Европы — фото 1004197Mazda представила новый кроссовер для Европы
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