Суд отменил приговор водителю, въехавшему в подземный переход

Виктора Тихонова, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве, освободили из-под стражи, а дело направили на новое рассмотрение.

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Трагическая авария произошла еще 25 декабря 2017 года: водитель автобуса ЛиАЗ, выезжая с остановки общественного транспорта, выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход. Погибло четыре человека, в том числе ребенок, еще 11 граждан получили травмы. Виктор Тихонов вины не признал и утверждал, что автобус был неисправен, но тогда Дорогомиловский суд Москвы не стал рассматривать его доводы и 19 декабря 2018 года приговорил его к четырем годам колонии общего режима, лишил права управлять транспортными средствами на три года и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек.

Вчера Мосгорсуд отменил этот приговор, обратив внимание, что суд первой инстанции не учел доводов подсудимого о неисправности транспортного средства. Дело Тихонова отправили на повторное рассмотрение в Дорогомиловский суд, самого обвиняемого отпустили из-под стражи под домашний арест.

Адвокат водителя Тихонова считает, что его подзащитный должен быть оправдан, потому что расследование велось с серьезными нарушениями, например, экспертиза двигателя проводилась без его частичной разборки и в отсутствие стороны защиты.

Также на одно из заседаний пригласили автоэксперта регионального института «Рус-экспертиза» Андрея Русинова, который отметил, что первый эксперт зачем-то завел двигатель, а этого нельзя было делать, потому что после этого «невозможно было установить неконтролируемое увеличение оборотов двигателя».

Сам Виктор Тихонов по видеосвязи сообщил, что за 34 года работы водителем лишь трижды привлекался к незначительным штрафам (100–500 рублей) за нарушения ПДД и такой грубой ошибки допустить не мог — ему просто не удалось остановить автобус.

Напомним, что после этой трагической аварии у всех входов в подземные переходы в Москве власти установили мощные заграждения.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС