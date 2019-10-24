21 декабря стартует первый этап дрифт-соревнования Winter Drift Battle 2019. Его организатором стала кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо», расположенная в 10 км от Красноярска.

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Всего в Красноярске запланировано шесть этапов соревнований, которые пройдут как в личном, так и в командном зачете. Несмотря на любительский статус мероприятия, оно проводится по правилам Спортивного кодекса Российской автомобильной федерации, а участие в нем принимают лучшие дрифт-гонщики мирового уровня. Официальным спонсором Winter Drift Battle 2019 станет марка Gislaved (дочерний премиум-бренд марки Continental).

«Классика» и правильные колеса

Большинство машин, которые будут участвовать в заездах, — это специально подготовленная заднеприводная вазовская «классика». Давно замечено, что эти машины в данном виде состязаний выдают лучший результат, чем иномарки. А еще один из важных моментов успешного заезда, наряду с доработкой автомобиля, — выбор правильных шин. На каждый этап гонки уходит около четырех наборов покрышек, поэтому выбирать резину нужно очень тщательно.

Отдельным пунктом соревнований запрещается использовать колеса диаметром более 14 дюймов. Поэтому шинная компания будет представлять на Winter Drift Battle колеса Gislaved NordFrost 200 в размере 155/65 R14. По результатам ряда тестов они показывают хорошую управляемость на льду и прекрасные сцепные свойства на снегу, поэтому ее и выбрали для Winter Drift Battle. Ведь главной особенностью «Красного кольца» является качественно подготовленная трасса. Готовят ее следующим образом — укладывают слой снега и поливают водой, формируя толстую и надежную ледяную подушку.

Gislaved NordFrost 200 — это асимметричная шина с 10 линиями ошиповки, всего шипов 130. Рисунок ее протектора схож с Continental IceContact первого поколения, и на снегу он работает так же хорошо. Кроме того, эта шина не особо шумная, по сравнению с большинством «шиповок», поэтому на Gislaved NordFrost 200 стоит обратить внимание автовладельцам, эксплуатирующим автомобили как в городе, так и на загородных трассах.

ВАЗ-2104: подготовка к дрифту

А еще Gislaved готовит спортивную машину для участия в этих гонках. Обычный ВАЗ-2104 превратится в боеспособный гоночный автомобиль и будет соревноваться с машинами дрифт-гонщиков мирового уровня.

Доработка ВАЗ-2104 будет относительно бюджетной, но все равно потребуется порядка 300 000 рублей и около двух месяцев работы. Автомобиль переварят, перекрасят и оклеят спонсорским винилом. В результате улучшений из обычной «четверки» с инжекторным мотором 1,7 литра получится машина, заточенная именно для дрифта на льду.

Кроме финансовой поддержки соревнования и популяризации зимнего дрифта Gislaved дает возможность любому желающему выиграть настоящую боевую «классику» — именно вот этот, подготовленный ВАЗ-2104. И уже в следующем году победитель сможет принять участие в Winter Drift Battle 20/21 на этой машине.

Фото: rlianapress.ru