Крокодил, питон, еж и морская свинка: они выжили в смертельном ДТП

При лобовом столкновении в Вологодской области погибли три человека. В одном из автомобилей были найдены животные.

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Смертельное ДТП, в котором погибли три человека, произошло в Бабушкинском районе Вологодской области. Два автомобиля, двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка.

«На 195-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск в Бабушкинском районе вблизи деревни Миньково произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1971 г.р. и Lada Largus под управлением мужчины 1980 г.р. В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажирка автомашины Lada Largus , женщина 1967 г.р.», — сообщила пресс-служба местного ГУ МВД.

Приехавшие на место аварии полицейские обнаружили в Ладе Ларгусе животных, в том числе экзотических. Кроме того, в машине были обнаружены афиши с анонсом аттракционов с участием животных.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что мужчина, управлявший Ладой Ларгус, зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка — в Псковской. Водитель ВАЗ 2107 зарегистрирован в Тотемском районе. В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине Лада Ларгус перевозились животные (крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка). Они остались живы и переданы сотрудникам МЧС для доставления на временное содержание в медицинское учреждение села имени Бабушкина», — рассказали в полиции.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что один из водителей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. Расследование причин ДТП продолжается. По его результатам будет принято процессуальное решение.

С простыми правилами безопасной перевозки животных в автомобиле вы можете ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области