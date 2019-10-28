В России снова начнется сборка «убийцы уазиков»

Помните внедорожники Great Wall Hover? В следующем году они снова вернутся на российский рынок.

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Рамные внедорожники Hover когда-то пользовались в России очень хорошим спросом. Пик популярности эта марка пережила в 2013 году, тогда по всей стране было продано 20 тысяч машин! Чтобы оценить, много это или мало, достаточно привести в пример сухую статистику: УАЗ за двенадцать месяцев того же года реализовал 29 тысяч внедорожников. И в Ульяновске считали Great Wall Hover главным конкурентом их Патриоту.

В 2014 году на рынок пришло третье обновление Ховера: появилась рестайлинговая версия под индексом H3, затем дебютировал H5, который можно считать его модернизированной версией. А потом позитивную динамику перечеркнули валютные скачки, приведшие к тому, что отпускные цены перевалили за миллион рублей. И дистрибьютор марки — компания «Ирито» решила, что это неоправданно дорого. В свою очередь, китайская сторона не поддержала продажи, отказавшись давать скидки на машинокомплекты. Партнеры не смогли договориться, в итоге марка Great Wall покинула рынок.

В 2017 году была сделана очередная попытка привезти на российский рынок приглянувшуюся автолюбителям машину. Учредители черкесского завода «Дервейс» построили сборочную площадку «Ставрополь Авто». В партнеры они взяли китайцев, и первыми на конвейер встали те самые внедорожники Great Wall Hover. Правда, под новым именем — DW Hower Н3, то есть Хауэр вместо Ховера.

Он был прекрасен со 149-сильным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра. Машина предлагалась за 1 239 000 рублей, а с задним приводом вместо полного — за 990 000. Впрочем, «Ставрополь Авто» закрылся уже через год. За это время здесь успели собрать 2200 внедорожников.

И вот перелицованный Isuzu Axiom, коим является Hover, снова возвращается! Напомним, что марка Haval, которая считается премиум-брендом концерна Great Wall, не так давно запустила под Тулой большой и современный завод. Там сейчас выпускают паркетник F7. А в 2020 году станут производить рамный внедорожник Haval H5.

В Китае внедорожники оснащаются исключительно 2-литровыми турбомоторами — бензиновым и дизельным. Коробки передач — как механика, так и автомат. Но российская версия сможет получить атмосферные агрегаты. В Поднебесной Haval H5 сейчас предлагается по цене от 975 000 до 1 236 000 рублей (в пересчете на российскую валюту).

Если марке Haval удастся сформировать похожие прайс-листы на H5 для России, проверенная рамная машина получит отличные шансы вернуть статус бестселлера. Ведь УАЗ Патриот, если отбросить «рекламную» версию Классик Fleet за 809 900 рублей, сегодня стоит от 830 000 до 1 298 000 рублей.

Здесь вы найдете все плюсы и минусы Haval F7.

Фото: Haval