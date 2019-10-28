Полиция Монголии (!) закупила два десятка Lada 4х4 — журнал За рулем

Полиция Монголии (!) закупила два десятка Lada 4х4

Автомобили будут использовать в отдаленных районах страны, где востребованы проходимость и вместительность внедорожника.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Обновление для Lada 4х4 Bronto: выглядит брутально

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4. Специально для работы в этой стране они получили дополнительное оборудование: рации, громкоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.

Lada 4х4 — автомобиль с постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Объем багажника составляет 420 л или 780 л при сложенных сиденьях. В автомобиле большой дорожный просвет — 200 мм, и короткие свесы.

Lada 4х4 — настоящий внедорожник. Именно этот автомобиль ставил рекорд подъема в горах — на Тибетском плато в Гималаях машина заехала на высоту 5726 метров над уровнем моря.

Весной 2019 года в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр Lada и начались продажи пятидверных и трехдверных версий Lada 4х4, моделей семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus. Персонал дилерского центра прошел обучение и соблюдает стандарты продаж и обслуживания автомобилей Lada.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA 4x4 (23)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В горах просто хорош.

Недостатки:

Их уйма.

Комментарий:

Я бы, будь возможность, поубивал менэйгеров. Свет полное дерьмо. Замки по кругу уродство, особенно багажника. Двигатель дохлый, передаточные числа в коробке —уродство, система температуры двигателя (чуть нагрузка и вентиляторы как на АН-26). Но  тем не менее, пусть этот аппарат и хают. В горах Ка...

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