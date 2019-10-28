Сегодня, в 12:52 Полиция Монголии (!) закупила два десятка Lada 4х4 Автомобили будут использовать в отдаленных районах страны, где востребованы проходимость и вместительность внедорожника.
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Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников
Lada 4x4. Специально для работы в этой стране они получили дополнительное оборудование: рации, громкоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.
L
ada 4х4 — автомобиль с постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Объем багажника составляет 420 л или 780 л при сложенных сиденьях. В автомобиле большой дорожный просвет — 200 мм, и короткие свесы.
Lada 4х4 — настоящий внедорожник. Именно этот автомобиль ставил рекорд подъема в горах — на Тибетском плато в Гималаях машина заехала на высоту 5726 метров над уровнем моря.
Весной 2019 года в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр
Lada и начались продажи пятидверных и трехдверных версий L ada 4х4, моделей семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus. Персонал дилерского центра прошел обучение и соблюдает стандарты продаж и обслуживания автомобилей L ada. Фото: АВТОВАЗ
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