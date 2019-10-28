Новый Land Rover Discovery Sport: начало продаж в России и цены

Дилеры предлагают кроссовер уже с сегодняшнего дня. Цены стартуют с отметки 2 930 000 рублей.

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Внешне автомобиль изменился несильно — чуть уже стали фары, чуть изменены бамперы, иначе скроены задние фонари, а поворотники в них работают по принципу бегущей строки. Но все же это новый автомобиль, потому что в основе его лежит новая платформа Premium Transverse Architecture (PTA) с поперечным расположением двигателя.

Новая архитектура обеспечивает лучший комфорт для водителя и пассажиров, а конфигурация сидений «5+2» и второй ряд, складывающийся в пропорциях 40:20:40, гарантируют универсальность, предлагая 24 варианта комбинаций кресел. Сиденья стали мягче, а посадка — удобнее.

В новом автомобиле применена технология «прозрачного капота» и есть интеллектуальное зеркало заднего вида, способное трансформироваться в видеоэкран высокого разрешения.

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлены с полным приводом. Клиентам доступны четыре 2-литровых мотора (бензиновые на 200 и 249 л.с., а также дизели на 150 и 180 л.с.), которые агрегатируются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектаций предлагают семь — от 2 930 000 до 4 082 000 рублей.

Уже в «базе» автомобиль оснащен обогревом ветрового стекла и многофункциональным рулевым колесом, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами.

Во всех автомобилях мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида с динамическими линиями.

Среди помощников водителю есть система адаптации к дорожным условиям, система контролируемого движения под уклон, функция плавного старта в гору, функция предупреждения о выезде с полосы движения, система контроля усталости водителя, система помощи при экстренном торможении, динамического контроля устойчивости и предотвращения переворачивания.

Премьера кроссовера состоялась в мае 2019 года.

Рекомендованные розничные цены с НДС на Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года в рублях

Land Rover Discovery Sport 2020 МГ Комплектация Standard от 2 930 000 Комплектация S от 3 292 000 Комплектация SE от 3 565 000 Комплектация HSE от 3 974 000 Комплектация R-Dynamic S от 3 424 000 Комплектация R-Dynamic SE от 3 698 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 4 082 000

Фото: Land Rover