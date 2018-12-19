Число машин в свадебных кортежах ограничат

С таким предложением выступила Госавтоинспекция Чечни, сославшись на повышенный риск аварий с участием свадебных машин.

С предложением ограничить на законодательном уровне количество автомобилей в свадебных кортежах выступил глава ГИБДД Чечни Идрис Черхигов. По его мнению, это необходимо сделать для сокращения числа аварий, случающихся во время празднований бракосочетаний.

Например, неделю назад в Курчалойском районе Чечни произошло ДТП с участием машин свадебного кортежа. В аварии погибли женщина и полугодовалый ребенок, еще 7 человек получили травмы. Произошло столкновение из-за того, что один из автомобилей кортежа двигался по полосе встречного движения.

В результате этого и нескольких подобных инцидентов власти республики выступили с требованием принять все необходимые меры, чтобы подобного не происходило. В ГИБДД нашли способ решения проблемы.

«Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения. Меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и предупреждение тяжких последствий на дорогах», — приводит РИА «Новости» слова Идриса Черхигова.

Дозволенное количество автомобилей в одном свадебном кортеже пока не называется. Длинные колонны в несколько десятков автомобилей создают заторы на дорогах, что ведет к увеличению риска возникновения разного рода ДТП, указывают полицейские. Некоторые из аварий могут привести к гибели людей, что и произошло 21 октября этого года.

Автомобили скорой помощи начали оснащать системами охраны на случай нападения. По вызову будут приезжать бойцы Росгвардии.

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