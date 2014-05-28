Дорога к Хэллоуину: водители назвали самые мистические места

В каждом городе, говорят таксисты, есть отрезки дороги, где можно столкнуться не только с непонятными явлениями, но и — не смейтесь! — даже с привидениями.

Материалы по теме Иллюзии, которые возникают у водителя на осенних ночных дорогах

Самые мистические места в российских городах выявил сервис заказа поездок «Везет», опросив таксистов в 10 городах России. Верят в приметы и знаки и считают себя суеверными 41% опрошенных водителей. Например, в каком настроении сядет первый клиент, такой и сложится рабочая смена. 15% опрошенных сталкивались в жизни с необъяснимыми явлениями, в том числе и на дороге. 44% в мистику не верят.

Подмосковное Лыткаринское шоссе считают страшным местом московские и областные водители. Там есть участок двухполосной дороги, где можно изредка увидеть призрак девушки в белом платье. В числе прочих «нехороших» мест — Лефортовский туннель и Кутузовское шоссе, где регулярно происходят аварии.

Чаще других сталкиваются с мистикой и привидениями петербургские таксисты. Медного всадника на Сенатской площади или Павла I на Инженерной они пока не встречали, однако отмечают, что на центральных набережных города часто происходит какая-то «чертовщина», особенно в вечерние сумерки и на рассвете. По этой же причине водители опасаются трассы «Скандинавия» и Пулковского шоссе.

Улицы Декабристов, Чистопольская, Восстания, Мадамышский и Оренбургский тракты — это уже аномальные места в Казани, по мнению местных таксистов. Там, например, ни с того ни с сего может резко ухудшиться самочувствие.

Водители Уфы в мистику верят мало, вспомнили лишь трассу М-5, которую в народе прозвали «проклятой» из-за большого количества произошедших там аварий.

Несчастливым местом в городе нижегородские таксисты считают Мызинский мост, на котором часто происходят аварии. А приведения перевозчики советуют искать в Блиновском пассаже на Рождественской улице.

Водители Самары говорят, что за мистикой нужно отправляться в национальный парк «Самарская Лука» — это визитная карточка Жигулевских гор и «место силы».

Пермские таксисты поговаривают, что в районе Егошихинского кладбища в поселка Молебка видели НЛО.

На отрезке трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин возле станицы Елизаветинская происходит много беспричинных ДТП, а на улице Красная в Краснодаре, возле памятника Репину, можно встретить призрак художника, который ищет идеал женской красоты.

На Бердском шоссе Новосибирска можно встретить автомобиль-призрак, за рулем которого никого нет. В Кирове есть несколько «заколдованных» перекрестков, где часто случаются дорожно-транспортные происшествия: пересечение улиц Ленина и Советской, пересечение ул. Московской и ул. Воровского с Октябрьским проспектом.

Впрочем, поддаваться суеверным страхам вряд ли стоит, тем более что Хэллоуин — «праздник» импортный. А вот за чем действительно нужно следить на осенних сумеречных дорогах, так это за тщательным соблюдением правил дорожного движения, ведь, как у нас говорят, «береженого — Бог бережет».

Зарулевский автор попробовал составить список лучших автомобилей на случай зомби-апокалипсиса... или любой другой разновидности конца света.

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