Со столичных улиц убрали 2 тыс. машин с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами

Водители бросали эти автомобили как попало, создавая аварийные ситуации и затруднения движения.

С начала года в Москве задержали и отправили на спецстоянки 2078 автомобилей с иностранными номерами. В основном машины-нарушители были с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами, но встречались и с казахскими, молдавскими и узбекскими номерными знаками и совсем редко с табличками Великобритании, КНР, Франции, Португалии, княжества Монако и других.

Водители, полагая, что останутся безнаказанными, оставляли их под запрещающими остановку и стоянку знаками, таким образом создавались аварийные ситуации и затруднения движения. Неправильно припаркованные автомобили перекрывают сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку. В МАДИ призывают москвичей и гостей столицы соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешенных местах.

Кроме того, за 10 месяцев 2019 года на специализированные стоянки отправлено 9 902 автомобиля с нечитаемыми номерами или вовсе без них. Пешие инспекторы обращают особое внимание на парковку таких машин в местах с большим скоплением людей: у остановок общественного транспорта, вестибюлей метро, рядом с парками отдыха и скверами.

Что нужно знать, чтобы забрать машину со штрафстоянки — несколько простых правил в нашем материале.



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