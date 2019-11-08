Эксперты издания NJCAR составили пятерку наиболее подверженных ржавчине машин, выпущенных в период с 2005 по 2014 годы.

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Одним из важных критериев при покупке б/у автомобиля остается стойкость кузова к коррозии. И здесь даже опытных водителей ждут сюрпризы. Ведь «цветут» не только представители отечественного автопрома, как мы привыкли думать, но и зарубежные модели. Они тоже со временем превращаются в «рыжиков».

Открывает пятерку Ford Mondeo образца 2006–2010 годов. Седан D-класса неплохо держится только первую пятилетку. Потом начинают появляться многочисленные очаги коррозии. Слабыми местами модели являются пороги, арки и днище.

На четвертом месте расположилась Mazda 6 2005–2008 годов выпуска. У этой «японки» уже через четыре года с момента эксплуатации начинают ржаветь крылья, днище и задние арки.

Строчкой выше оказалась Nissan Almera, которая сходила с конвейера с 2005 по 2006 год. Уже через 3–4 года после покупки она начинала так стремительно ржаветь, что ее даже прозвали «кормом для бобров».

«Серебро» в этом антирейтинге досталось семейству Opel Astra, которое выпускалось с 2005 по 2012 год. Как выяснилось, «цветет астра» бурно: ржавчина поглощает не только днище и колесные арки, но и нижнюю часть дверей, а также капот.

И вот мы подошли к первому месту, которое занял Geely Emgrand X7 образца 2011–2013 года. Низкая коррозионная стойкость кузова китайского кроссовера обусловлена отсутствием оцинковки, некачественным лакокрасочным покрытием и реагентами, против которых он бессилен.

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