Зверский аппетит: африканский король купил 19 Rolls-Royce и 120 BMW — журнал За рулем

Зверский аппетит: африканский король купил 19 Rolls-Royce и 120 BMW

Монарх бедной африканской страны Эсватини (бывшее Королевство Свазиленд) Мсвати III ранее заказал еще 520 машин BMW.

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Король Эсватини Мсвати III скупает немецкие автомобили сотнями, чтобы его семье и близкому окружению было на чем ездить.

На днях он приобрел 19 Роллс-Ройсов для своих пятнадцати жен и двадцати трех детей. Об этом СМИ рассказал глава оппозиционной партии страны Вандиле Длудлу.

«На прошлой неделе (в начале ноября) в Свазиленд было доставлено в общей сложности 19 автомобилей Rolls-Royce для нужд короля, его матери и жен. Сказать, что это — вопиющее проявление высокомерия и полного безразличия к бедным людям Свазиленда со стороны монарха, было бы преуменьшением», — говорит Длудлу.

В автопарке монарха есть и Rolls-Royce Cullinan, на котором ездит сам король. Также им были заказаны 120 автомобилей BMW. Кроме того, местные СМИ утверждают, что в страну, не имеющую выхода к морю, из Южной Африки и Мозамбика были доставлены 540 седанов и кроссоверов BMW.

В данный момент монарх является владельцем двадцати автомобилей Mercedes-Maybach S600 Pullman, Maybach 62 и BMW X6, а на свое 50-летие он подарил себе самолет стоимостью 13,2 млн долларов.

Неизвестно, были ли машины заказаны напрямую у BMW Group или они были куплены через посредника.

Фото: Instagram

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