В Госдуме указали на несправедливые штрафы — журнал За рулем

В Госдуме указали на несправедливые штрафы

Дорожные камеры часто выписывают штрафы тем водителям, которые не нарушали правила, что «будет использовано в повестке оппозиции».

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На несправедливо выписываемые штрафы указывает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Депутат написал обращение в администрацию президента, в котором указывает на то, что «циничное ущемление публичных интересов будет использовано в повестке оппозиции».

Несправедливые штрафы выписываются камерами «Стрит Фалькон», которые похожи на фонарные столбы и фиксируют нарушение правил остановки и стоянки. Их работу нельзя назвать корректной, так как они выписывают штрафы в размере 3 тыс. рублей всем, кто остановился более чем на 10 секунд, независимо от причины остановки — будь то авария или дорожный затор.

Из-за того, что видеокамеры не способны распознавать движение автомобиля на малых скоростях, а причины остановки впоследствии не проверяются, в «капканы», как назвал камеры депутат, попадает множество водителей. Более того, зона действия видеокомплексов никак не обозначена — знаков, предупреждающих о том, что ведется фиксация нарушений ПДД, нет.

«В сложной ситуации оказались лица, нуждающиеся в социальной поддержке государства — инвалиды, пожилые люди и граждане, имеющие малолетних детей. Они не могут добраться до нужного им учреждения в случае отсутствия вблизи станций метро», — указывает депутат.

Решить проблему с помощью прокуратуры у Вячеслава Лысакова не получилось — в ответ на запросы ему приходили «лишь формальные отписки».

«Непринятие мер способствует росту социального недовольства граждан. В настоящее время в Москве накапливается критическая масса протестных настроений против внедрения АПК „Стрит Фалькон“. Прошу вас дать поручение о привлечении независимых экспертов для оценки аргументов, представленных в Генпрокуратуру. Вопрос тотальной коммерциализации организации дорожного движения давно перешел в политическую плоскость. Циничное ущемление публичных интересов обязательно будет использовано в повестке оппозиции всех видов», — предупреждает депутат.

Фото: АГН «Москва»

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