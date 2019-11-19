«Женским автомобилем года 2019» стала Mazda 3. Об этом сегодня объявили на Международном автосалоне в Дубае.

Конкурс «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year 2019)» был учрежден в 2009 году, и с каждым годом его популярность только растет. В состав жюри на этот раз вошли 41 женщина-эксперт из 34 стран мира. Автомобили выигрывали в нескольких номинациях, а высшую награду завоевала Mazda 3, которая также была признана лучшей «семейной машиной года».

Марка Kia также получила признание в двух категориях: XCeed был назван лучшим «городским автомобилем», а Soul EV получил награду как самый «зеленый». BMW 8-й серии признан самым «роскошным автомобилем года», Porsche 911 выиграл в номинации самого «впечатляющего автомобиля года», а Range Rover Evoque был объявлен «лучшим SUV года».

Награду Holly Reich Dream Car, посвященную памяти бывшей участницы жюри конкурса WWCOTY, получил Porsche Taycan. Этот приз присуждается «машине мечты», то есть той, которую хотели бы иметь сами судьи.

Жюри оценивало автомобили по критериям, которыми руководствуются женщины, совершая покупку. Безопасность, соотношение цены и качества, эстетичный внешний вид, пространство для хранения, удобство для детей, простота в управлении, цвет, привлекательность и воздействие на окружающую среду — вот лишь некоторые из параметров.

Предыдущими победителями WWCOTY были: Volvo XC40 в 2018 году, Hyundai Ioniq в 2017 году, Jaguar F-Pace в 2016 году, Volvo XC90 в 2015 году, Mercedes-Benz S-класса в 2014 году и Ford Fiesta EcoBoost в 2013-м.

Mazda 3 обошла конкурентов: ее признали самым женским автомобилем «Женским автомобилем года 2019» стала Mazda 3. Об этом сегодня объявили на Международном автосалоне в Дубае. Mazda 3 обошла конкурентов: ее признали самым женским автомобилем

Фото: компании-производители и Slavko Midzor/PIXSELL