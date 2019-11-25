За въездом в центр России хорошенько «присмотрят»

Разработкой системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО) займутся столичные власти.

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Более 200 млн руб. готовы потратить власти Москвы на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает «Коммерсантъ».

Такая система уже действует на территории Москвы и Подмосковья, теперь при поддержке столичного ЦОДД планируется распространить ее еще на 16 регионов. Таким образом, власти смогут увидеть в онлайн-режиме перемещения более 16 млн зарегистрированных на указанной территории транспортных средств.

Разработкой, внедрением и сопровождением единой системы перехвата и розыска транспортных средств займется московское ООО «Стандартпроект», победившее в тендере ЦОДД. На внедрение системы потребуется полгода.

Ранее о сквозной системе видеоконтроля говорил Максим Ликсутов, отмечавший, что уже разработан функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области. Это позволяет правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами. МВД России предложили распространить эту систему на весь ЦФО, и московские власти возражать не стали. Новая система объединит 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений.

С помощью этого функционала можно будет видеть все перемещения автомобилей из Московской области и других регионов в Москву в онлайн-режиме.

Все это связывается с помощью камер, которых только в Москве более 2,5 тысяч. Ежесуточно они фиксируют проезд более 100 млн автомобилей. В Московской области действует более 1,2 тыс. камер. Чаще всего преступники пользуются автомобилями, поэтому система доступа к информации о проездах помогла увеличить раскрываемость преступлений.

При подключении к новой системе все региональные управления ГИБДД перейдут на единое программное обеспечение для вынесения штрафов с помощью камер. Система будет выполнять следующие задачи:

автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт.

Впрочем, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что внедрение такой системы затрагивает интересы почти 20 регионов, а это явно выходит за рамки полномочий столичного правительства, тем более что речь идет о хранении информации о проездах миллионов автомобилей. И это функция силовиков, а не московских властей, считает депутат. Он намерен направить запрос в Генпрокуратуру, чтобы та провела проверку.