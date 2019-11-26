Сколько мигрантов среди таксистов? Да больше половины!

Причем доля их постоянно растет, как и количество аварий, связанных с автомобилями такси.

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Представители общественного движения, защищающего права автомобилистов, в очередной раз исследовали рынок такси в столице. Они совершили 250 поездок на такси, заказывая машины у пяти агрегаторов — «Везет», «Яндекс.Такси», «Убер», «Гетт» и «Ситимобил». Выяснилось, что в 57,6% случаев на вызов приезжает машина, за рулем которой сидит гражданин из ближнего зарубежья.

Больше всего мигрантов у агрегатора «Яндекс.Такси», согласно этому исследованию — 72%, догоняет его «Убер» с 64%, на третьем месте «Везет» — 56%, у «Гетт» — 52%, а у «Ситимобил» — 44%.

По статистике ГИБДД, число аварий по вине водителей такси растет. Так, по итогам десяти месяцев нынешнего года — на 30,3%, а всего водители такси были виновны в 2160 ДТП, в которых погибли 89 человек, что на 31% больше, чем в прошлом году. И это только официальная статистика, которая охватывает тех, кто имел лицензию на перевозочную деятельность. Но немало аварий происходит также среди тех таксистов, кто занимался извозом нелегально, но среди них никто статистики не ведет.

Причем исследователи отмечают, что и в целом растет аварийность по вине водителей из стран СНГ. Так, за 10 месяцев с начала года — на 7,7% а всего таких аварий было 4081, в них погибли 405 человек, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. И хотя эти иностранцы необязательно все водители такси, но сопоставить факторы роста можно, пишет «Российская газета».

На сегодняшний день рынок такси практически не регулируется. Это пытаются делать сами агрегаторы, но, в основном, только в части расценок на услуги. Делается все, чтобы цены оставались доступными, чтобы привлечь больше клиентов. Работа у таксистов изматывающая, а доходы не очень высокие. Вот и получается, что соглашаются на нее в большинстве случаев мигранты.

Между тем, назрела необходимость принятия закона о такси, где были бы четко прописаны все права и обязанности как таксистов, так и пассажиров. Но пока он только обсуждается в Госдуме, и единодушия по его поводу у депутатов нет.

«Яндекс» тестирует новый сервис, который позволит инспектору видеть, чем за рулем занят водитель. Предполагается, что это может, в первую очередь, пригодиться в случае с водителями такси и автобусов, где высокая интенсивность работы и есть проблемы с недосыпанием водителей.

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